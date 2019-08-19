初經煉丹！古代經血「藥處多」連皇帝都愛...宮女崩潰到要勒死他



▲古代經血不僅能入藥治病，還被道教方士宣稱能製作長生不老藥。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

女性經血被某些文化認為是「不潔」、「骯髒」、「汙穢」，不過在中國古代，經血竟然被當成偏方。根據《達達山姆爾Samuel》在youtube分享，經血不僅能入藥治病，還因道教方士宣稱能製作長生不老藥，還爆發一連串影響明末走向的重要事件。

女子經血又被稱為癸水、月信、紅潮，但從晉代《博物誌》到往後近千年，皆記載女子的癸水及月經布（衛生棉）都能入藥，例如急性腸胃炎，將童女染血的月經步燒成灰，配酒服用便見效，是在百方不治的前提下可用的方法。或是使用染血的月經布包裹蛤蟆，埋在廁所前，只要入地五吋，便能讓家中婦女溫婉不妒。

由於明朝嘉靖帝篤信道教，除了建造道場外還大量蒐羅童女入宮，採集初經煉丹，野史還記載，為了保持潔淨，不得進食，只能吃桑葉、飲露水，違反者皆處以杖刑，或是要她們服用催經藥，致血崩死亡。這些宮女不堪虐待，其中16位便發動「壬寅宮變」，使得皇上追求長生不老不成，還差點被自己害死。

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▲如果經痛，中醫師建議可以喝枸杞茶。（圖／記者曹悅華攝）

月經不只從古代就開始虐女生，直至今日，不少女生仍因經痛而疲憊不堪。中醫師彭溫雅曾接受《ETtoday健康雲》採訪中建議，想養好子宮、和經痛說掰掰，女生們在經期間可飲用「枸杞茶」、「生薑紅棗茶」，具有滋肝補腎及補血功能。較不推薦喝四物湯及八珍等藥物成分多、作用複雜的補品。平時也可多食用蓮藕，其補水又有去瘀效果，川燙後食用可清除血管內的膽固醇，熱炒則可增加身體養分幫助排便。