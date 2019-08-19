「謝謝你對原住民的照顧」感念薄柔纜...60年前照片曝光惹哭眾人

▲門諾醫院創辦人薄柔纜醫師於17日在美國逝世。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者謝承恩／綜合報導



「謝謝薄醫師對我們原住民的照顧」，這份真心我永遠都會放在心裡。75歲的李阿公聽到了薄醫師病逝的消息，難掩心中不捨，想起薄醫師對病人的細心與照顧，李阿公說，薄醫師是他這輩子碰過最好的醫生。

▲薄柔纜醫師將精華40年歲月都奉獻給東台灣。



在花蓮服務超過四十年的門諾醫院創院院長薄柔纜醫師，17日在美國病逝，享壽94歲。門諾醫院與法人所屬機構全體同仁皆感到不捨與感恩。除了感念薄醫師將醫療帶到台灣最偏遠的部落，更感謝他創建了門諾醫院。曾經擔任薄院長祕書11年的退休員工郭芳惠說，薄院長外表看起來嚴謹，但內心卻是相當細膩；對待員工就如同家人，客氣又貼心。

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▲薄柔纜出生於中國河北省，美國籍外科醫生，同時也是門諾會海外宣道會傳教士。

想起當時擔任秘書時，薄院長總會在4月最後一個週三「國際秘書節」當天，在她桌上貼紙條提醒其他同仁「今天是屬於秘書的節日，請大家不要打擾。」，雖然只是一個小小的動作，卻讓人感到無限的溫暖。郭芳惠說，1998年開始，她與先生每年都會去美國探望薄醫師，雖然對薄醫師病逝的消息仍感到突然與不捨，但精神將典範長存。

▲薄柔纜差派到台灣服務2年，並在1955年創立門諾醫院。



「從沒看過這麼無私且不愛錢的人。」與薄醫師共事17年的現任骨科主任蔡慶豐表示，薄醫師不僅是醫術界的泰斗，更是一位無私奉獻令人敬重的前輩，他幾乎可說是完美無缺點，守時、守信、守紀律更是他待人處事不變的原則。回想當年與薄醫師開著吉普車下鄉巡迴醫療時的情景，他不僅視原住民鄉親如家人，有時遇到患者急需輸血，薄醫師與其他宣教士更是義不容辭的慷慨捐輸，這份無私的大愛精神，至今仍深植老一輩長者的心中。

▲薄柔纜將自己的生命，貢獻給台灣原住民與貧苦民眾等弱勢團體家庭，為他們提供基層醫療服務。

「先想到的永遠是別人絕非自己」，以至於薄醫師65歲退休返美時，仍是兩袖清風，沒有錢、沒有房子，靠著教會及信徒的幫助，薄醫師才順利返美定居。蔡慶豐說，能夠與薄醫師共結師徒緣、並與薄醫師共同為偏鄉醫療盡份心力，除了榮幸更多的是感恩，因為在薄醫師身上，學到的不只是醫術，那份無私奉獻的精神，才是無價的珍寶。

▲1955年8月21日，是門諾醫院奠基典禮之日。（圖／門諾醫院提供）



門諾醫院副院長卓健表示，薄柔纜醫師並非最早到花蓮參與山地巡迴醫療的醫師，卻是在這塊土地上奉獻最久的醫師，1954年因著花蓮民眾的需要，將醫療範圍從原住民擴及至一般平地人，進而成立基督教門諾會醫院。在花蓮行醫40年，一輩子的精華歲月都奉獻於此，也因此1991年在美國接受台美基金會頒發社會服務獎項時，他感慨說到，「台灣的醫師來花蓮很遠，去美國很近」，凸顯台灣偏鄉缺乏醫生的困境，也成為他最廣為流傳的名言。

▲門諾醫院創辦人薄柔纜醫師於17日逝世，享年94歲。（圖／門諾醫院提供）



門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，台灣不是薄醫師的出生地，卻是他心心念念所繫之處，毫無保留的把自己奉獻給這片土地。門諾醫院及所屬機構全體同仁將為薄醫師家人禱告並感謝薄醫師一生為花蓮這塊土地的奉獻與付出，繼續秉持薄院長「為主服務」的信念，為病痛與弱勢個案提供無微不至的醫療照護。感謝各界對薄醫師的關心與悼念，院方也與薄醫師的家人取得聯繫，除了商討後續，也將全力協助薄醫師家人治喪事宜。