長期腹痛...竟長「6cm主動脈瘤」！心臟腫胖恐隨時喪命

▲腹痛數月以為是腸胃問題，沒想到竟然是主動脈長瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／綜合報導

一名年近80歲的婦人腹痛數月，以為是腸胃問題，四處求診後依舊無好轉、找不到原因，直到健檢時發現疑似胸主動脈和腹主動脈上段管徑明顯擴大，緊急至醫院臨床打顯影劑進一步檢查，確定主動脈長了6公分大的主動脈瘤，且心臟肥大，後經主動脈瘤及心臟瓣膜手術，現已平安出院。

這位經數月腹痛困擾的老婦人，主述症狀腹部老是隱隱作痛，從自行服用胃藥到診所看病，還是無法消除腹痛，由於年齡甚高，家屬帶她到澄清醫院柏忕健康管理中心做精密影像健檢。

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柏忕健康管理中心林源富醫師表示，主動脈是全身血液的主要供應者，將血液由心臟分配到全身。體內有主動脈瘤，猶如裝了不定時炸彈，不及時拆彈，隨時都有生命危險。有抽菸、高血壓的民眾，是潛在的高危險群，尤需提高警覺。此患者就有高血壓的慢性問題，更容易讓血管壁受傷。

▲打入顯影劑確診為主動脈瘤且心臟肥大。（圖／台中澄清醫院提供）

「主動脈瘤」就像是血管吹氣球，因血管壁狀況不同，如先天性異常、高血壓、血管硬化等，主動脈壁異常膨大，膨大後血管管壁變得太薄，就容易破掉。一般來說，主動脈瘤可以發生在主動脈的各處，臨床上會將主動脈瘤依照其位置，粗分為「胸主動脈瘤」和「腹主動脈瘤」，腹主動脈比較常見。

林源富說，主動脈瘤早期很難被發現，因不會有什麼症狀產生。通常都是主動脈瘤太過膨大，壓迫到周圍組織而產生症狀。如在胸口附近，會引發胸痛、背痛，甚至是聲音沙啞、咳嗽等；而腹主動脈瘤則會引發腹痛、腰痛。患者常常去腸胃科就診，很難聯想到是主動脈的問題。

▲健檢未打顯影劑已發現主動脈明顯擴大。（圖／台中澄清醫院提供）

現代人大多生活緊張、壓力大，加上飲食西化、多肉少蔬果，很容易有腸胃疾病，但如果持續疼痛好幾天且不見改善，除了腸胃問題，仍需考量可能是心臟、腎等其他器官連帶引發的不適！醫師提醒，年紀大、有高血壓、抽菸及40歲以上民眾，要安排定期性檢查，避免疾病發生時，造成家庭經濟與照護的負擔。