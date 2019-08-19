攝護腺肥大排尿不順　拖延治療小心引起腎衰竭

▲台南市安南醫院泌尿科醫師林育緯指出，攝護腺肥大排尿不順，要儘早就醫檢查治療，拖延治療小心引起腎衰竭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

攝護腺肥大症一直老年男性主要問題之一，攝護腺自30歲會開始逐漸增大，到50歲約有一半人會有組織學上攝護腺肥大現象，常見的攝護腺肥大症引起白天頻尿、急尿、夜尿次數增多、尿柱變細、解尿要分段、解不乾淨與解尿需用力等，嚴重時更會引發急性尿滯留、腎臟積水、膀胱結石與膀胱憩室，甚至引起腎衰竭。

台南市安南醫院泌尿科醫師林育緯舉案例指出，一位60多歲林伯伯，表情疲倦及不舒服，手按壓著下腹部走進診間，對方表示整晚沒睡覺，晚上不到半小時就起來尿尿，幾天來都一直很想尿尿，尿尿不會痛但是都尿一點點，最近有感冒有去診所看病吃藥，尿尿覺得越來越困難。經做膀胱餘尿超音波跟尿液檢查，檢查後發現膀胱餘尿超過400c.c.，診斷為攝護腺肥大合併尿滯留，以致尿不乾淨所以造成一直頻尿。

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林育緯醫師說，40歲以上男性若開始有解尿不順等症狀，需及早至泌尿科檢查與治療。肥大的攝護腺相對於膀胱就好比是塞子相對於浴缸，當塞子把浴缸堵死，浴缸的水當然不能有效排空，因此對於泌尿科醫師而言，及時的把塞子打通，才不會造成膀胱的受損，與引起其他上泌尿道的病變。

曾經有一位年過半百的男性病患，由於長期解尿困難卻一直不以為意，等到開始尿不出來需要放置導尿管，來泌尿科門診檢查後發現膀胱表面就像蜂窩一樣一個個坑洞，雙側腎臟甚至有積水的現象。通常等到膀胱開始退化才治療攝護腺，就算接受手術，膀胱要恢復成原本功能的機會也相對來的小了，因此有一小部分病人開完刀還是尿不出來。

林育緯醫師建議，若是攝護腺肥大症接受藥物治療效果不佳，並且檢查後有明顯攝護腺壓迫尿道的現象，內視鏡攝護腺刮除手術為首要考量。目前安南醫院除了有傳統電刀刮除手術，更引進銩雷射與多波光雷射攝護腺切割手術。

攝護腺雷射手術相較於傳統電刀手術優點有以下幾點：第一手術出血量極少，約不到傳統電刀十分之一；第二手術時間快，一般約1小時以內就能處理完畢，傳統電刀手術約2至3小時；第三攝護腺肥大部分能幾乎切除乾淨，傳統電刀常會遺留部分肥大攝護腺導致復發。因此若是攝護腺肥大症能早期治療，嚴重時能及時以手術介入，通常都能維持良好的膀胱狀態而可以儘早恢復正常下泌尿道功能。