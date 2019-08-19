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水蓮cp值高！熱量炸低堪稱「減肥好拍檔」...配這些炒更加分

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▲▼水蓮炒肉絲。（圖／電腦人文化提供）
▲水蓮適合與肉絲、黑木耳等食材一起拌炒。（圖／創意市集出版提供）

文／哈雪了

水蓮不僅口感甜爽又具有脆度，還含有豐富的膳食纖維及營養素，是CP值很高的蔬菜。除了搭配牛肉絲快炒外，也可搭配豬肉絲、黑木耳、袖珍菇或百合清炒，風味截然不同！

食材（2 人份）
牛肉絲100g
醬油15g（生酮飲食請改用無糖醬油）
米酒15g
白胡椒粉⅛茶匙
沙茶5g（生酮飲食請去除沙茶）
醬油膏5g
食用油1大匙
水蓮100g
鹽茶匙
薑5g
大蒜5g

作法
1. 將牛肉絲與醬油、白胡椒粉、米酒混合，再放入1大匙食用油一起抓醃備用。
2. 倒入適量的食用油（食材外）至鍋內，將薑爆香。
3. 放入醃製好的牛肉絲大火快炒。
4. 牛肉為半熟狀態時放入醬油膏及沙茶一起拌炒。
5. 放入水蓮、大蒜及鹽，迅速翻炒約30秒即起鍋完成。

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Tips
水蓮不宜久炒，否則容易變得軟爛，口感與外觀都會比較不佳。

營養成分
1人份量132.5g│總醣份3.6g／總熱量179cal／膳食纖維1.3g／蛋白質12.9g／脂肪10.9g
1人份量130g│總醣份3.5g／總熱量160.8 cal／膳食纖維1.2g／蛋白質12.6g／脂肪9.1g

本文摘自《Costco減醣好食提案：生酮飲食也OK！超人氣精選食譜的分裝、保存、料理100+》／哈雪了／創意市集出版

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關鍵字： Costco減醣好食提案 哈雪了 PCuSER電腦人文化出版 水蓮 飲食健康 食譜
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