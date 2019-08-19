北市爆首例登革熱！「大安區建安里」今304戶進行噴消

▲台北市確診首例登革熱，立即進行噴消作業。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市昨（18）日確診首例登革熱病例，個案為一名居住在大安區建安里的30多歲男性。台北市衛生局也在今（19）日進行週邊100公尺逐戶室內噴消，衛生局疾管科技正劉素琴指出，今日噴消作業共通知了304戶，而該名個案目前已恢復健康，感染源還在釐清中。

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個案近期無出國史，8/15出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診，目前還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。

▲北市衛生局針對本土登革熱疫情進行社區消毒。

疾管署副署長莊人祥表示，調查個案平時活動地以住家及工作地為主，均在台北市大安區，可能被感染期間曾分別於8月2日及3日至台南市（東區、安南區、中西區及北區）及高雄市（興達港），10日至基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地。

劉素琴提醒，民眾要配合衛生局噴藥行程，確實做好人員疏散，噴消做完後半小時，再打開門窗通風，通風後再進入家中清理，若有需要也可開立配合防疫的公假證明。至於該名個案和先前個案是否有關聯性，目前已做進一步調查及進行病毒基因定序，感染源釐清中。

