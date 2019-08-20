「瓶裝水」放車內會溶出塑化劑？　食藥署公佈實驗結果

記者嚴云岑／綜合報導

夏天出門懶得帶水，有些人會在車上放一箱瓶裝水備用，但車子停在室外，溫度動輒超過50-60度，也讓部分民眾擔心可能會溶出塑化劑，造成健康危害。對此，食藥署透過溶出實驗公布正確解答。

依據食藥署規定，包裝飲用水外部應標示水源別及水源實際地址，民眾應挑選有信譽的包裝水品牌，並確認瓶裝完整性、清楚標示來源，同時要注意有效期限、水質是否無懸浮物等。

為了測試塑膠瓶裝水置於高溫車廂內，是否會溶出塑化劑造成健康危害，食藥署進行包裝飲用水高溫儲藏的溶出試驗時，試驗挑選極端的儲藏溫度，取常見PET材質包裝水，在50-60℃的環境下連續儲藏7天。

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雖然儲藏期間包裝明顯變形，但食藥署表示，塑化劑DEHP（di-(2-ethylhexyl)phthalate）溶出結果都是未檢出，由於一般PET製造過程不會添加塑化劑，民眾不用擔憂。

最後，食藥署提醒，包裝水應儲藏在乾燥陰涼處，避免陽光直接曝曬。喝包裝水時，若以口就瓶，容易讓口中的細菌殘留在瓶口，或混入包裝水中，在高溫下放置一段時間，包裝水中的細菌易大量繁殖。包裝水開封後應儘快喝完，若長時間擺放，飲用時應避免接觸瓶口或分次倒入杯中，減少孳生細菌。