水蜜桃抗老又美顏！特殊多酚「漂木酸」神效曝...2族群勿試

▲水蜜桃有特殊的抗氧化多酚「漂木酸」。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

多汁可口的水蜜桃，含有特殊的抗氧化多酚「漂木酸」，不只可以降低自由基對身體的破壞，還能降低心血管疾病，促進肝血循環。但專家也提醒，水蜜桃糖分高，加上絨毛容易又發過敏，嬰兒汗和糖尿病患者不適合食用。

好食材研究團隊就曾經在《全食物營養大圖鑑》一書中，對水蜜桃做了詳盡的營養解析！水蜜桃含有獨特的保健效果，它所含的多酚類抗氧化物質「漂木酸」，可以減少心血管疾病，達到抗老目標。而所含的鉀，可以中和體內多餘的鈉，幫助降血壓、活血。而豐富果膠和纖維素，可以促進脂肪分解，降低血液中的壞膽固醇。

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另外《本草綱目》也提到「桃可做脯食，益顏色、肺之果，肺病宜食之。」屬於溫性水果，還能潤肺去痰，也常被用來養血潤燥、生津止渴、去斑美白，裡頭的多種營養素，可以促進肝血循環，增加肝內膠原酶的分解代謝，減輕肝臟的負擔。適合一般人，尤其老年體虛、腸躁便秘及陽虛腎窺者食用。

▲水蜜桃的毛容易引發過敏，可以先去毛再食用。（圖／翻攝自pixabay）

Cofit營養師方晴誼指出，水蜜桃裡頭的綠原酸植化素，經研究證明具能降低身體發炎，具有抗癌功效，除此之外，可以促進脂肪代謝，改善胰島素敏感性，幫助減肥。在許多不同水果如芭樂、蜜李等都可以吃到相同的植化素，她建議可以的攝取「當季、多顏色、多種類」的蔬果，補充身體所需的多樣營養。

此外，由於水蜜桃外皮特殊的絨毛，是用來抵禦外敵、防止被偷吃，有些患者會對於水蜜桃毛過敏，建議「去毛、不去皮」的方式食用。方晴誼表示，可以用鹽水或小蘇拉搓洗，勿浸泡在鹽水中，等到沖洗後連皮一起食用，既能吃進水蜜桃的植化素和纖維素，又能降低過敏的機會，一舉兩得。

專家提醒，水蜜桃糖分高，一天不宜多吃，依照國民健康署的每日食用建議，每天水果攝取量至少為兩個拳頭大小，但糖尿病患者最好跟醫師討論食用。水蜜桃本身含有誘發甲狀腺腫大的物質，對桃過敏患者會出現鼻子癢、呼吸急促、舌頭癢、皮膚癢等症狀，一定要盡快就醫。