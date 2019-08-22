大魚大肉後吃什麼調整腸胃？營養師：富含酵素水果可食用

▲西瓜含水量高達9成，富含維生素A、B、C、礦物質與水溶性纖維。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

大部分民眾三餐在外，每日的蔬果、乳製品攝取量不足，加上手搖飲料不離手，糖分太高容易造成營養失衡、增加腎臟負擔。台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，「台灣水果普遍糖份較高，攝取量要注意」，選擇適合的水果，適量的食用才能吃得更健康。

水果攝取很重要，衛福部也建議國人每天應該攝取「三份蔬菜、兩份水果」，新鮮水果含有豐富的維生素，礦物質及膳食纖維，助於腸道及心血管健康，也有益於排便。她補充說明，雖然水果不能取代蔬菜，但在大魚大肉後可以用水果調整腸胃，達到平衡的效果。

請繼續往下閱讀...

宋明樺表示，在夏季可以吃西瓜，不僅是當季水果，又可達到消暑的作用。西瓜除了不含脂肪及膽固醇外，還能促進身體水分代謝，改善水腫體質，但西瓜屬涼性易利尿，晚上食用要注意，體質偏寒者亦同。

▲一顆奇異果約含有75毫克的維生素C,一顆半可以滿足一天的需求。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

人的體內所分泌的消化酵素份量是固定的，若是分祕速度趕不上進食速度，容易消化不完全，導致代謝變慢，有可能因此致胖。宋明樺表示，木瓜、鳳梨和奇異果，富含酵素的水果可以在飯後食用，這三類的水果還可以幫助蛋白質食物的吸收，消除脹氣。

飯前可以食用火龍果、芭樂、蘋果，選擇纖維多熱量低的水果，可以避免在正餐食吃下過多的食物。宋明樺提醒，有些水果在特殊情況時需要小心食用，有胃食道逆流的民眾，在飯前和飯後的1小時酸性水果盡量避免，例如：葡萄柚。空腹時富含鉀離子的水果少吃，容易腸胃蠕動太快，造成腸胃上的負擔，例如：香蕉和釋迦。