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北市15家連鎖便利商店、咖啡廳騎樓禁菸！　違者最高罰1萬

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▲▼超商，便利商店 。（圖／資料照）

▲在便利商店、咖啡店前騎樓吞雲吐霧要開罰了！（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

在便利商店、咖啡店前騎樓吞雲吐霧要開罰了！台北市衛生局今（19）日宣佈，北市共15家連鎖便利商店、咖啡店前公告之騎樓，自108年9月1日起為全面禁止吸菸場所，違規於禁菸騎樓吸菸之民眾，依該法第31條第1項規定，處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰。

15家連鎖便利商店、咖啡店包括「統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等（5家連鎖便利商店）及星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、金鑛、彼得好」等10家連鎖咖啡店。

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衛生局黃世傑局長表示，菸害防制法僅規範少數戶外場所為禁菸場所，未將騎樓、人行道等戶外人潮聚集場所納入禁菸場所規範，依照98年7月依據菸害防制法規定，首將北市24處公園、綠地納入禁菸場所，截至108年7月已公告建置2,569個戶外禁菸場所，均為場所產權清楚，負責人能管理環境、設置禁菸標示標線，且能勸阻違規吸菸行為人。

黃世傑說，騎樓禁菸主要是希望透過提升吸菸者不便利性，促使及早成功戒菸，同時也維護不吸菸者健康，依據台北市政府研考會於108年5月辦理民眾問卷調查統計結果顯示，支持便利商店、咖啡店前騎樓實施禁菸措施高達87.1%。

衛生局健康管理科科長林夢蕙指出，北市衛生局也已結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、戒菸衛教諮詢、戒菸班、戒菸專線（0800－636363）等戒菸管道；台北市騎樓禁菸公告資訊，可至衛生局網站「公告」專區查詢。

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