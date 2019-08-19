腰圍越來越大體力變差脾氣變壞　小心！恐是睪固酮低下作怪

▲泌尿外科醫師謝昆霖指出，腰圍越來越大，體力變差，老是感覺累，脾氣變壞，動不動就大發肝火，性功能障礙，要小心睪固酮低下作怪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名43歲男子，近來腰圍越來越大，體力變差，老是感覺累，脾氣變壞，動不動就大發肝火，經其妻陪同到奇美醫學中心就診，檢查發現係睪固酮低下作怪，經適當的荷爾蒙補充，以及鼓勵減肥運動等生活型態改變，作息恢復正常=力心情也情緒也穩定。

泌尿外科醫師謝昆霖指出，該名43歲陳先生因有糖尿病、高血壓等內科疾病規則服用藥物，且長期在奇美醫學中心追蹤，2019年初時至他的診間，但這次卻是被老婆押著過來的。陳妻提到發現先生這幾個月常常晚餐後就在沙發上打起瞌睡，假日想找他出去戶外走走，但先生卻託辭說很累，假日就是想休息。也因為沒什麼動力運動，體重持續上升且體型越來越「中廣」。偶然老婆看到「男性更年期」的報導，一直想找先生過來做個檢查，但先生就是認為不需要，甚至還為了要不要就醫的小事動了幾次肝火。

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在聽完陳妻抱怨一堆後，謝昆霖醫師向一直低著頭的陳先生做簡單「遲發性睪固酮低下」介紹及衛教，且在下次的門診的確從抽血檢查驗證到低下的睪固酮數值，經整體評估之後，給予適當的荷爾蒙補充，以及鼓勵減肥運動等生活型態改變。之後陸續的門診，陳先生總是笑嘻嘻地進來，並說：「早知道就聽老婆的話早點來就醫！」。陳先生提到，之前工作表現越來越差，以及生活上那些不好的改變，他都一直覺得是工作壓力造成的。

謝昆霖醫師說，男性荷爾蒙「睪固酮」，在男性生理跟心理運作佔有重要的關鍵角色。它大部分源自於睪丸，同時會受腦部腦下垂體分泌的性腺激素所調控，因此當睪丸或腦下垂體有異常時，就可能會造成睪固酮低下，進一步造成年輕男性可能有睪丸縮小、勃起功能障礙或者不孕的情況。臨床上曾遇到因勃起障礙就醫，最後卻檢查出腦下垂體腫瘤的案例。

另外一類稱為「遲發性睪固酮低下」，大部分發生在中年男子，起因於睪固酮濃度會因年紀而有所差別，平均來說約30幾歲達到高峰，40歲後會以每年1-2％的速度下降。若體內睪固酮維持在正常範圍，可以穩定身心調控，但如果它在40歲以後降到標準值以下，就會產生所謂的「男性更年期」，影響到男性各項健康。

然而不像是女性更年期發生在停經後，男性更年期為一緩慢且漸進式的變化，加上它不痛不癢的臨床表現，往往很容易被忽視。因此臨床上觀察到，即使近幾年來「男性更年期」一再地被提起被衛教，但其相關的就醫率仍偏低，原因不外乎對它的認識不足，以及忽略掉它對男性健康的影響。

相關的症狀包括：在泌尿科診間最常見的就是性功能障礙（包括勃起功能障礙及性慾減低），許多病人一昧地服用藥物，卻忽略到源頭的問題其實出自於睪固酮低下。另外一個常見的影響是男性不孕，賀爾蒙異常不管直接影響精蟲品質或間接影響性行為，都是男性不孕的關鍵之一。而有些中年男子情緒開始轉變，包括暴躁或者心情低落，在怪工作怪家人怪了一圈之後，往往不會警覺到可能是賀爾蒙在作祟。而這些中年男子也常遇到外觀體態越來越像大叔，肚子越來越大，體力和腰圍成反比，當然，這也是睪固酮低下的影響。

甚至，目前大量的研究證實，睪固酮過低和所謂的代謝症候群有極大的相關性，包括血壓、血糖控制不好（高血壓及糖尿病）、「血油」太高（高密度脂蛋白膽固醇過低或三酸甘油脂太高）、腰圍過大等。另外它也會影響包括骨質酥鬆、心血管疾病等容易影響人體健康的疾病。

謝昆霖醫師強調，現代人常見的肥胖問題，它本身是造成睪固酮低下的一個危險因子，因此有所謂「男性肥胖引發次發性睪固酮低下症」的問題，包括一些機轉：例如脂肪組織本身透過代謝酶會把睪固酮代謝掉、肥胖飲食造成腸道內膜損傷而有後續的全身發炎體質，而影響睪固酮的生成。另外，肥胖也可能因伴隨著心臟功能降低、體重過重等，而減少運動量及強度，缺乏運動也會造成睪固酮降低。另一方面，睪固酮降低也會讓人缺乏動力去運動，會負向地造成體重增加、中廣身材等肥胖問題。這些互為因果的關聯及負向的影響，往往把男性的健康帶向不歸路。

謝昆霖醫師再次呼籲，針對一些有危險因子的男性族群，包括：性功能障礙、不孕、肥胖、代謝症候群、腰圍過大、糖尿病（甚至糖尿病前期）、情緒不穩等，要隨時想到男性賀爾蒙低下，可先透過簡單的ADAM（Androgen Deficiency in Aging Male美國聖路易大學老化男人睪固酮低下）問卷來做自我檢測，若符合可進一步至醫院做系列抽血檢查，並接受適當的治療。

所以綜觀以上所言，睪固酮低下就像是瞎子摸象的故事一般，在不同的人身上可能有不同的表現。但如果可以適時地警覺診斷，且加以有效治療，包括從生活習慣、飲食調整、運動和減肥，以及適當的賀爾蒙補充（針劑、口服、塗抹），往往可以改善或預防其他許多相關影響男性健康的問題。