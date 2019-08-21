喝冷泡茶「咖啡因」比熱的低　一張圖秒懂7種茶最佳冷泡時間

文／楊心怡、林慧淳 圖／pixabay

冷泡茶中酯型兒茶素、咖啡因較低，茶胺酸較多，滋味較甘甜

炎炎夏日，消暑解渴的冷泡茶特別受歡迎，不過也令人好奇，泡茶溫度會影響茶葉中的營養成分？高溫才能使茶葉中對身體有益的物質完全釋放出來嗎？

農委會茶業改良場針對冷泡茶與熱泡茶溶出的成分進行研究，結果發現，以綠茶為例，熱泡5分鐘與冷泡4小時的茶湯中成分不同：

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●兒茶素各有高下：冷泡茶的游離性兒茶素的含量高30～50％，酯型兒茶素少一半。

●冷泡茶的茶胺酸多：總游離胺基酸含量超過熱泡茶的80％。

●冷泡茶的咖啡因少：只有熱泡茶的30％。

正因為茶湯中釋放各成分含量不同，也造就了冷泡茶的獨特滋味，其中，酯型兒茶素讓茶湯有澀味但具茶香，而游離型兒茶素則帶苦味卻也是甘甜的主要來源。「冷泡茶中含較低的酯型兒茶素、咖啡因，及較多的茶胺酸，是讓冷泡茶滋味比較甘甜的原因，」茶改場製茶課副研究員兼課長楊美珠分析。

由此可見，冷泡茶與熱泡茶釋放的有益成分各勝擅場。

（圖片來源：pixabay）

不同茶類怎麼冷泡最佳

冷泡時間可依個人對於茶湯滋味濃淡喜好調整，不過大原則是，泡太久則茶湯容易苦澀。

茶改場也針對不同茶種試驗最佳冷泡方法，以20克茶葉（原葉）放入1000cc、4℃的冰開水中搖晃均勻後，放置冰箱冷藏；綠茶冷泡時間不建議超過4小時，否則茶湯澀味明顯；重香氣的茶類如文山包種茶，冷泡時香氣較不易顯現；凍頂烏龍茶與鐵觀音冷泡後，因茶葉較緊結且冷泡水溫低，因此易有茶葉不易展開的現象，需拉長冷泡時間才能有較佳口感。

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(資料來源：農委會茶業改良場)

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