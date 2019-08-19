聯誼老是「被挑剩的！」女生拒發展4原因...第一眼就被打槍

▲約會聯誼結束後，總是無法進一步發展，到底問題出在哪裡？（圖／記者李佳蓉攝）

文／亞當老師

在我諮詢的過程中，常常都會遇到許多學員哭訴說「已經去過好多次約會聯誼，每次都是用盡自己所有的努力，只想在短短聯誼的10-15分鐘，把自己表現好，但是始終無法突破難關，不然就是約會聯誼上有勉強交換到資料，但是回去之後就沒有任何後續發展...。」

到底是因為什麼問題，導致你的約會聯誼屢戰屢敗？這就是我們今天這篇文章要探索的重點。

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問題一：少了看對眼的過程

我認為人與人之間的交流，最開始是一個讓雙方看對眼的過程。試問，這個世界上真的有人的外在形象，可以讓每個人第一眼都喜歡嗎？當然不可能。在約會聯誼的過程中，也不可能讓每個跟你配對的人，都對你的外在形象非常滿意。既然外在形象無法讓對方滿意，我們又怎麼要求對方在約會聯誼之後，要跟你熱絡的互動呢？所以如果要改變這個問題，我要做的的必定是要強化自己在參與約會聯誼時的形象。

問題二：忽略了貨架理論

也許有人會問，為什麼去約會聯誼還要特別打扮？我做最真實的自己，難道不行嗎？舉個例子來說，這就好比今天你是一包餅乾，放在便利商店的貨架準備出售。但是你身旁放有另外30種餅乾，如果你的包裝並沒有一定的特色或鮮明形象，那麼消費者在挑選餅乾時，就很難看見你這包餅乾。

▲少了後續的聊天計畫，每一次約會就像在做白工。（圖／pixabay）

就如同在約會聯誼時，不懂得如何包裝自己的形象，那麼你也很難被異性挑選到。所以已經不是做自己不做自己的問題，而是在聯誼活動中，本來就有現實造成的門檻存在，唯有符合門檻，才有讓自己發揮的空間。

問題三：缺乏交換資料

很多人在聯誼時，可能因為自己性格的問題，而不知道該說什麼。但是現實問題就是，在聯誼短短的交流時間中，如果你沒有表達足夠關於自己的資訊，或者是你自認為表達很多，但是卻讓對方聽得很不明白，那這樣仍然是都缺乏交流。試問，在聯誼的過程中，對方也是同時認識很多對象，你該如何在對方心裡留下深刻的印象？

問題四：沒有後續聊天計畫

有很多人會抱持著『鐵杵磨成繡花針』的精神，就是約會聯誼即便失敗，下次就再繼續參加，就一直參加，深信總有一天會認識一個理想的對象。

當然我並不是說這樣子的方式不好，而是說就算你遇到了一個你覺得理想的對象，但是回去之後呢？你要用什麼樣子的互動策略與節奏，讓這個對象願意更進一步，願意跟你出來，甚至曖昧及推進關係？如果你心中並沒有這樣的藍圖，那麼即便認識再多人，還是無法修成正果。

以上我列出的這四個問題，就是大多數人，在約會聯誼上不斷失敗的盲點。唯有真正去檢視這些問題，才會幫助自己找出解決之道。

本文作者

情感導師 亞當，帶領『幸福拼圖Zec99』團隊舉辦近百場的聊天實戰課程，幫助學員釐清個人聊天盲點，建立自信。參與過無數人際關係及行銷課程培訓，如『NLP』、『心理學』、『成功學』等等。從認知、社會、行為、情感，四大面向幫助男女建立自我自信與個人價值。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99