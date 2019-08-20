別小看閒聊！「一開口得人心」技巧曝＝就跟你最投緣～

▲溝通技巧要能夠找到對方感興趣的話題，才能把話說到心坎裡。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／朱鴻霏

在交際中，我們難免會遇到話不投機時的冷場，這時我們不能放棄交流，而要趕緊轉換到新話題，避免讓窘態繼續下去。很多時候，在溝通時我們還需要找對方感興趣的話題，投其所好，這樣才能把話說到他的心窩裡去，贏得他的好感。有人說過：「如果你轉換的話題能讓人感興趣，那麼，你就是很厲害的溝通高手。

有這樣一個案例：上半年，吳玉被調到市場招商部門，每天的工作以「掃商業街」為主—挨門挨戶去跟老闆談下一年的續約。剛開始的一個星期，吳玉很不適應招商的工作，她每天早上都去門店晨訪，可不知道自己該帶什麼禮物。

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由於早上店老闆都比較忙，她覺得只打招呼又不太好。有時候下午去店裡拜訪，又不知道跟老闆聊什麼，怎麼才能聊到老闆感興趣的話題，天天為工作的事發愁。於是，經理讓余薇教教吳玉如何拉近與店老闆的關係。這天，余薇買了份早點和吳玉一起到姜女士的店裡拜訪。姜女士開了一家服裝店，她正忙著整理服裝。

余薇關切地問：「姜姐，今天這麼忙呀？」

姜女士回答：「昨天新到了一批女裝，還沒來得及擺出來，這不，現在正整理著呢！」

余薇：「你還沒吃早餐吧？」姜女士搖搖頭說：「忙活一個多小時了，等中午的時候再吃吧。」

余薇：「早上我從店前路過就看見你在忙，猜到你還沒吃早餐，這不，我給你買了一份。你先去吃點東西吧，剩下的這幾件衣服，我跟小吳幫你整理。」

▲懂聊天不等於拍馬屁，找到共同話題，對方就跟你覺得越投緣。（圖／翻攝自pixabay）

姜女士連聲道謝，說：「哪兒能麻煩你們呀，就這幾件衣服一會兒就弄完了，你們先在沙發上坐會兒吧。」姜女士忙完後，跟余薇、吳玉聊天。吳玉看著模特身上的衣服說：「這條破洞褲的洞也太大了，會有人喜歡嗎？」姜女士一愣，表情有點不自然地說：「會呀。」

余薇瞟了一眼吳玉，接話說：「姜姐眼光可好了，每次都進潮牌衣服，電視上我看到好幾個女星都穿過這種褲子。姜姐，前兩天我在微博上看到一個明星在牛仔褲外加了一條紗裙，感覺好潮呀，你店裡有那種紗裙嗎？」

「有呀！」姜女士從衣架上拿出一條明星同款紗裙，說：「這款紗裙材質、做工都不輸大牌，而且價格很實惠哦。余薇，以後你和朋友來我這兒買衣服，我給你最低價。」沒過一會兒，余薇和姜女士就從衣服的穿搭聊到生意好壞的問題。余薇看時間不早了，就和吳玉告辭了。姜女士還對余薇說，不忙的時候就來店裡玩，覺得跟她特別聊得來。

「酒逢知己千杯少，話不投機半句多。」在人際交往中，如果你不能迅速地跟他人找到共同話題，很可能就會失去一次重要的機會，甚至引起對方的不滿。上述案例中，吳玉不小心說錯了話，讓姜女士有些不滿，幸好余薇立刻轉移話題，才保證了交流的順利進行。

在交際中，我們會碰到形形色色的人，有時難免會話不投機，遭遇尷尬。如果雙方都不願多說，呆呆地坐著，就無法打破僵局有進一步的溝通。當然，這也就更談不上建立良好的社交關係了。

▲透過對方的言語、穿著和身分，就能讀懂他的愛好，或者乾脆就主動寒喧詢問。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最好的解決辦法是，找到對方感興趣的話題，打開他的話匣子。如果能做到這一點，你就會成為交際高手，在交際中佔據主導地位。因為，大家都有交際目的，都想把話說到對方的心窩裡去，這就必須學會投其所好，說對方感興趣的事。

有些人不以為意，在溝通時只顧說自己的話，辦自己的事。如果細心觀察，你會發現這種交際方式的成功率很低。所以，掌握一些說話技巧很有必要。但是，這說來簡單，事實上做起來不易，因為說話的人個個不同，尋找共同話題的方式也會有異。

語言是溝通的基礎和橋樑，在交際中你只有投其所好，並且讓自己的語言更富感染力，更能打動人，才能獲得溝通效果。與人交流，轉換話題之前要先進行觀察，因為，如果你無法找到對方感興趣的點，即使開啟新話題依然不會讓他滿意。

通常而言，我們可以通過觀察對方的穿著、表情、言談舉止等找到他感興趣的點。其中，觀察一個人的裝扮是最有效的辦法，我們能從中看出他的職業、喜好、身份、地位和內涵、品位。讀懂這些之後，你就能準確地找到合適的話題了。

如果當時不能進行正確地觀察，我們還可以適當地了解一下—從對方的「特點」開始主動詢問他，比如詢問他的事業、生活和興趣愛好，這些通過寒暄都能得知。一般而言，我們談論最多的是對方的興趣愛好，因為它不會顯得很唐突。你可以採用拋磚引玉的方式—先說本人的興趣愛好，再讓對方自然而然地說出自己的愛好，然後尋找彼此的共同點。這樣一來，新話題就開啟了，而且還是雙方都感興趣的話題。

本文摘自《別讓無效社交害了你》／朱鴻霏（國家一級企業培訓師）／時報出版