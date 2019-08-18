影／北市東區有登革熱！ 「近忠孝敦化」週邊100公尺　19日消毒

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日證實北市發生今年首例本土登革熱病例，為一名居住在大安區建安里的30多歲男性，感染源仍待釐清。然而該里位於東區靠近忠孝敦化鬧區，北市衛生局表示，今日已經完成戶外噴消工作，明天上午開始進行週邊100公尺逐戶室內噴消，呼籲民眾配合，若有需要可開立配合防疫的公假證明。

▲台北市大安區出現本土登革熱，啟動防疫機制。（圖／台北市衛生局提供）

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▲北市登革熱個案發生在大安區建安里。（圖／翻攝自GoogleMap）

疾病管制署與北市衛生局18日下午召開記者會，由副署長莊人祥與北市衛生局疾管科科長歐佳齡出面說明北市今年首起本土登革熱病例。

歐佳齡表示，個案近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診，目前健康情形良好，已出院返家自主健康管理休養中，因目前還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。

莊人祥表示，個案感染病毒的分型結果預計今日傍晚出爐，衛生單位調查他平時活動地以住家及工作地為主(均在台北市大安區)，惟可能被感染期間曾分別於8月2日及3日至台南市(東區、安南區、中西區及北區)及高雄市(興達港)，10日至基隆廟口夜市及11日至新北市九份等地，將進一步調查及進行病毒基因定序以釐清感染源。

▲北市大安區出現本土登革熱，啟動防疫機制。（圖／台北市衛生局提供）

歐佳齡表示，北市已立即啟動相關防治作為，召開區級緊急應變會議，由副市長鄧家基坐鎮，衛生局黃世傑局長、環境保護局劉銘龍局長均出席會議，除密切掌握個案接觸者健康狀況，並進行個案居住地周邊半徑100公尺病媒蚊密度調查、孳生源清除與化學防治。

歐佳齡指出，目前已完成個案居住地半徑100公尺範圍孳生源清除、病媒蚊密度調查，環保局已先進行戶外環境化學防治以殺滅成蚊，降低感染風險。總計發現戶內外積水容器19個、陽性容器1個、布氏指數1級、廢棄物清除450公斤，環境風險相對低。

大安區健康服務中心逐戶進行家戶內衛教宣導以及戶內化學防治通知，預計8月19日上午辦理家戶內化學噴藥作業，衛生局提醒請市民務必配合化學噴消作業，民眾如有拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，依《傳染病防治法》最高可處30萬元罰鍰。