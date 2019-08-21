胖到硬不起來！睪固酮低下「10指標中3」殘害雄風GG了

▲肥胖是睪固酮殺手，連帶影響在「床上的表現」。（圖／ETtoday資料照）

記者謝承恩／綜合報導

睪固酮低下，常讓許多中年男性格暴躁、小老弟抬不起來，其中「肥胖」問題，更是殺手級危機！醫師指出，脂肪組織本身透過代謝酶，把睪固酮代謝掉。但肥胖飲食造成腸道內膜損傷，造成全身發炎體質，而影響睪固酮的生成。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，肥胖也可能因伴隨著心臟功能降低、體重過重等，而減少運動量及強度，缺乏運動也會造成睪固酮降低。另一方面，睪固酮降低也會讓人缺乏動力去運動，會負向地造成體重增加、中廣身材等肥胖問題。這些互為因果的關聯及負向的影響，往往把男性的健康帶向不歸路。

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醫師呼籲，男性的危險因子包括性功能障礙、不孕、肥胖、代謝症候群、腰圍過大、糖尿病（甚至糖尿病前期）、情緒不穩等，要隨時想到男性賀爾蒙低下，可先透過簡單的DAM(美國聖路易大學老化男人睪固酮低下)問卷來做自我檢測，若符合可進一步至醫院做系列抽血檢查，並接受適當的治療。

睪固酮低下就像是瞎子摸象的故事一般，在不同的人身上可能有不同的表現。但如果可以適時地警覺診斷，且加以有效治療，包括從生活習慣、飲食調整、運動和減肥，以及適當的賀爾蒙補充（針劑、口服、塗抹），往往可以改善或預防其他許多相關影響男性健康的問題。

▲醫師建議可測ADAM問卷，看看自己有無睪固酮低下的問題。（圖／奇美醫院提供）

美國聖路易大學老化男人睪固酮低下(簡稱ADAM，Androgen Deficiency in Aging Male)問卷：

1. 你的性慾是否降低？

2. 你是否感到缺乏活力？

3. 你是否察覺有體力不足，同時也有耐力不足？

4. 你的身高有否減少？

5. 你是否發現自己「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，同時(或者)脾氣變壞？

7. 你勃起時的硬度是否無法與過去同日而語？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在吃完晚餐後就感到昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作績效每下愈況？

若有上述的(1)或(7)或其他任三個答案為「是」，那臨床症狀就已經符合。此時建議至門診做進一步檢查，如果抽血證明睪固酮的確低於標準值，進一步補充或許就可以有效改善這些煩人的症狀。