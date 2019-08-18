門諾創辦人薄柔纜逝世享壽94歲　「美國很近花蓮很遠」為偏鄉醫療奉獻40年

▲花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜醫師逝世，享年94歲。（圖／翻攝自Facebook／門諾醫院）

記者謝承恩／綜合報導

花蓮門諾醫院前院長薄柔纜醫師於昨（17）日逝世，享壽94歲。1953年他在花蓮創設門諾醫院，將自己最精華的40年歲全奉獻給台灣東部醫療。最有名的一句話，是曾在上台受獎時感慨說到「台灣的醫師，去美國很近，到花蓮很遠。」讓在場醫師聽了無不尊敬又汗顏。

薄柔纜於1926年出生在中國大陸河北省，1953年來台參與門諾中央委員會在花蓮的山地巡迴醫療，並於創設門諾醫院，直到1956年返回美國，過了4年後，再度回到台灣長駐，前後擔任門諾醫院院長長達25年的時間，才由黃勝雄醫師醫師接棒。

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他曾在接受受贈典禮時，對著台下感嘆說到「很可惜，台灣的醫師好像覺得花蓮很遠，到美國比較近，沒有人要去花蓮，倒是很多人跑來美國。」這句話不只讓台下的大家感動又汗顏，更讓當時在美國擔任腦神經外科醫師的林勝雄，最後飛回台灣，接下薄柔纜院長的工作，繼續讓門諾醫院經營下去。

▲薄柔纜醫師創立第一支山地巡迴醫療隊。

回顧醫師的人生精華與貢獻，花蓮門諾醫院臉書，貼出一系列的泛黃照片悼念薄柔纜，文中提到，他成立了台灣第一支山地巡迴醫療隊，一手拿刀、一手捧藥，守護東台灣民眾的健康。直到退休臨別說，「我為台灣人擺上一生，你肯不肯為自己的兄弟捐獻？」心心念念的，仍是弱小貧病。

▲薄柔纜醫師遇到沒錢付醫藥費的原住民，帳單直接算他的。

甚至遇到原住民窮到沒錢付醫藥費，直接在帳單上大筆一揮，寫下「charge to me（帳算我的）！」每一次手術前，薄柔纜醫師都會虔誠禱告，「不是我們外科醫師在醫治病人，而是上帝借我們的手在開刀」，甚至他在花連偏鄉醫療的40年，從來沒有支領醫院薪水，僅以海外宣教士的微薄津貼，簡樸度日。

▲薄柔纜醫師從未支領醫院薪水。

薄柔纜創辦了花蓮門諾醫院，初創期原住民看病採「一人一元」政策，在秀林鄉設置肺病療養院收治肺結核病患，在部落廣設「牛奶站」，十五年間二萬名學童受惠。甚至為病友組織推輪俱樂部、洗腎俱樂部、開心俱樂部，設有早產兒基金、洗腎基金、血癌基金，薄柔纜對台灣東部醫療及原住民醫療的貢獻與精神，仍長存眾人心中。