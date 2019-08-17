別以為年輕高尿酸就不會找上你　營養師：高尿酸血症有年輕化現象

▲成大醫營養部李雅萍營養師指出，高尿酸血症年輕化的現象，與現代人飲食習慣的改變，不分老小人手1杯含糖加料手搖飲有關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

講到高尿酸血症，過去在一般人的印象中會自動浮現有著大大啤酒肚的中年男子，但近年不乏2、30歲的年輕人就有尿酸值偏高的情形，而長期的高尿酸血症，可能引起痛風性關節炎、腎臟病、尿路結石，並常併有高脂血症、糖尿病及心血管疾病，對健康有礙。

成大醫營養部李雅萍營養師指出，高尿酸血症年輕化的現象，與現代人飲食習慣的改變，不分老小人手1杯含糖加料手搖飲有關，加上電視、網路社群媒體大肆宣傳「痛風系美食」、大胃王影片等，都會造成高尿酸的風險。

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尿酸是普林（purine）代謝的最終產物，一般而言，體內尿酸約1/3來自飲食，另2/3來自身體內細胞核的核酸嘌呤新陳代謝產生。李雅萍營養師表示，普林的來源有身體合成、組織中核酸分解及食物中的核蛋白分解，而造成尿酸高的原因，包含腎臟尿酸排除不良、普林形成過多及含普林食物攝取過多。

正常人尿酸65-75％是由腎臟排出，其餘由腸道排出。李雅萍營養師指出，酒精代謝產物為乳酸，乳酸會競爭性抑制尿酸排出，導致血液中尿酸值升高；肥胖會增加胰島素的阻抗，血糖無法有效利用時，體內酮酸增加，也會競爭性抑制尿酸排出；過量果糖攝取造成肌苷酸產出增加，當超過身體的代謝總量時，就會繼續轉為尿酸。

而過多蛋白質攝取、高普林食物選擇及高油飲食，也都是增加高尿酸風險的原因之一；倒是一般常被誤會的豆腐、豆漿等豆製品，並不會增加尿酸生成，可以安心的食用。

李雅萍營養師表示，要避免高尿酸的飲食原則，應注意以下幾點：1、足夠的水分攝取：每天至少3000c.c.以上，可喝適量的咖啡、茶類飲料等，以增加排尿量，加速尿酸排除。2、減少果糖攝取：果糖充斥在各種食品當中，如含糖飲料、調味乳、各式甜品、冰品、麵包及烘培製品等。



3、維持理想體重：維持18.5＜BMI≤24，但應避免快速減重，瘦肌肉組織快速分解會增加血液中尿酸濃度，減重以每週減輕0.5～1公斤最為適當。4、適量蛋白質攝取：建議每日攝取0.9g蛋白質／公斤體重，避免大魚大肉，過量飲食。5、減少富含高普林的食物：如內臟類、肉汁、肉湯、雞精、帶殼海鮮類、乾豆類等。6、避免高油飲食：高油飲食會抑制尿酸排除，應減少油炸、油酥、加工製品及帶皮、肥肉等。7、避免喝酒。