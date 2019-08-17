「泡泡尿」等於有腎臟病？　醫師：腎臟病的警訊要特別留心！

▲成大醫院斗六分院腎臟科林威任醫師表示，同樣是泡泡尿，結果可能大不同，關鍵在於分辨尿液中的溶質，尤其是蛋白質，應追查背後的實際病理原因。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院斗六分院腎臟科林威任醫師表示，台灣是世界有名的洗腎王國，民眾對於有關腎臟病的警訊要特別留心，「泡泡尿」就是其中之一；而同樣是泡泡尿，結果可能大不同，關鍵在於分辨尿液中的溶質，尤其是蛋白質，也就是所謂的「蛋白尿」，並據以追查背後的實際病理原因。

林威任醫師表示，20歲的李先生多年來小便一直有泡泡，經過尿液篩檢結果顯示並無異常。而50歲的王女士也因小便有泡泡求診，近來伴隨血壓升高，除尿液分析發現血尿及蛋白尿外，抽血檢驗發現血中肌酸酐濃度上升，顯示為急性腎臟損傷，因此再接受腎臟切片檢查，病理報告為甲型球蛋白腎病變。經以高劑量類固醇及免疫抑制劑治療後，腎功能維持穩定。

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另外，60歲的陳先生除了泡泡尿之外，還併發全身水腫、尿量減少等不適，經腎臟切片診斷為微小腎病變，使用類固醇治療後，尿蛋白排泄量已恢復正常，水腫現象也快速改善。

林威任醫師指出，在正常生理情況下，如尿液速度較快、溶質濃度較高而改變尿液的表面張力，小便也可能會出現泡泡；但若是泡泡持續不消失或反覆出現，甚至已出現其他系統性的表徵，像是水腫、高血壓、疲倦等現象，就應進一步檢查來分辨小便形成泡泡的原因。

林威任醫師說，蛋白尿也有暫時性的，像發燒、感染、運動導致腎臟過濾通透性改變而造成的蛋白尿，通常會在引發因素消失後隨之消失，民眾不用太過於緊張；另外，也有可能是好發在年輕男性、良性的「姿勢性蛋白尿」，與活動和站立有關，躺著時即不會有蛋白尿發生，通常隨著年紀增長後逐漸改善。

在判斷是否有蛋白尿時，一般會先以尿液試紙做初步篩檢，相當簡便且快速，報告的「+」數或含量愈高，表示尿中的白蛋白愈多；但因尿液試紙的測定會受到當次尿液濃度影響，若複檢一直都有蛋白尿，則應檢測1天的尿蛋白排泄量，正常狀況1天不應超過150-200毫克。一旦確定有蛋白尿，還需區別是否病理性蛋白尿。

林威任醫師表示，病理性蛋白尿可能來自原發性腎臟病，如腎絲球腎炎，或是如糖尿病等常見的系統性疾病所引起，因此需配合不同的檢查協助診斷，以及其他實驗室檢查，包括：肌酸酐等腎臟功能指標、血清學檢查、超音波等，甚至腎臟切片。

腎臟是維持身體代謝平衡的重要器官之一，林威任醫師提醒，藉由尿液的變化可作為觀察腎臟疾病的一項指標，不論是泡泡尿或蛋白尿，皆有正常和異常的可能性，雖不需過度緊張，但也不能掉以輕心，他提醒指出，若持續未改善，應進一步諮詢。