人品好脾氣好！連媽都說讚「好朋友星座Top4」　你身邊有幾個？



▲在你身邊，也有「媽媽認證」的高品質好友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有句話說「在家靠父母，出外靠朋友！」人的一生隨著時間推移，身邊朋友來來去去，能真心伴你度過一輩子的又剩下幾個？因此，朋友的「品質」很重要。根據占星網站《星座屋》分析，和這4星座的人當朋友，人品好、講義氣，完美脾氣「讓媽媽很放心」，極品個性深受家人肯定，快tag你的好閨蜜/好兄弟啊！



1.巨蟹座

要說到人品好、脾氣啵棒的星座好友，就屬巨蟹了！他們對朋友毫不吝嗇、有求必應，總是赴湯蹈火在所不惜。伸出援手的同時也很享受能幫助朋友的幸福感，從不求回報。雖說愛情不一定能長久，但交了巨蟹這朋友，友情肯定細水長流。

2.射手座

有情有義的射手座，絕不會在大難臨頭自己飛的他們最能讓媽媽放心，有擔當又講義氣，環繞身邊的朋友多到爆，性格好壞從人緣就能見分曉。射手座的人總愛把歡笑帶給朋友，負能量自己消化，是許多人眼中的開心果，再困難的日子有他們相伴就安心。



▲雙子座捨不得看朋友流淚，因此朋友有難肯定會伸出援手。（示意圖／pixabay）

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3.雙子座

雙子座交朋友毫無心機，遇到困難傾囊相助，對朋友掏心掏肺，捨不得看見朋友傷心流淚。其實和他們當朋友，比當情人更快樂，更能享受「被放在心上」的感覺。

4.天秤座

天秤朋友可說是你人生道路上的「燈塔」，總是在你需要方向時為你指點迷津，為人處事相當細膩，做人做事深受讚賞。在他們身上你能學會如何交際，處理人際關係，提升生活品質，照顧好身邊每個人的感受，絕對是這輩子值得深交的朋友。