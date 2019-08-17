藝術喚醒記憶...重度失智嬤畫自己　堅持衣服塗「最愛的藍色」

▲84歲極重度失智嬤自畫像，堅持衣服要塗「最愛的藍色」。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

他們雖然喪失部分記憶，卻依然保有創作的靈魂。天主教失智老人基金會今（17）日起至9月8日舉辦「勿・忘・我長者藝術團體創作展覽」，讓外界一虧長者內心世界。今年84歲的廖玉照女士，是極重度失智症患者，在創作過程中，她很堅持在幫自己畫上「藍色」衣服，媳婦黃克蕙笑道，這是婆婆最喜歡的顏色。

此次參展的作品，是透過參與「此刻，我在」共融藝術專案的失智長者所創作，主要方案於台北市私立聖若瑟失智老人養護中心執行。計畫負責人、視覺藝術家楊淳鑾表示，舉辦創作團體的目的，是希望藉由藝術創作，提供參與者美感與經驗交流，更透過創作中自主選擇顏色與畫法的權利，幫助失智長者提升自我存在感。

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▲▼「勿・忘・我長者藝術團體創作展覽」展出25位長者畫作。

天主教失智老人基金會音樂治療師董懿萱表示，失智者的語言功能經常隨著疾病進展退化，有些情緒或想法也難以抒發，藉有藝術、音樂、舞蹈等媒介，往往能促進失智者本身的創造性與自我表達能力，還能增加愉悅感，進而達到提高生活品質成效。

黃克蕙受訪時表示，婆婆6年前確診極重度失智後，因為不擅表達，加上情緒容易起伏，經常與家人起衝突，她很感謝機構能提供機會，讓婆婆參與藝術創作，「那時我才知道，婆婆很有創造力，對色彩的執著超乎想像」。而婆婆在參與藝術創作活動後，表達能力也比先前來得好。

▲84歲的極重度失智嬤廖玉照女士（中）與媳婦、兒子合影。

不過，廖玉照對自己的畫像卻不甚滿意。在展出自畫像中，她幫自己塗上藍色的衣服、紅色的口紅，連臉頰也擦了粉紅色的腮紅。黃克蕙笑道，「可能婆婆自我要求比較高，總是說畫中的人不太像她。」

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，近年來基金會已陸續展表達性藝術應用於失智照護領域，期待未來也能成為跨界合作典範，將藝術融入失智照護精神發揚光大。

勿・忘・我長者藝術團體創作展覽

展期：8/17（六）—9/8（日）

地點：剝皮寮歷史街區13、15號

開放時間：週二至週日 9:00—18:00