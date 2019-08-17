▲醫院再傳麻疹群聚！國泰4急診醫護感染，總接觸者達1981人。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫院再傳麻疹群聚！一名在越南工作的30歲男性，在當地感染麻疹後返台，7月31日被收治住院，8月14日也有一名親戚遭感染，至今仍在治療中。不過，就在第一起群聚傳出後，台北國泰醫院今（17）日又傳出4名急診醫護人員群聚感染，另有1名同班機乘客遭傳染，目前該起群聚共造成7人感染，疾管署已匡列接觸者1981人，將持續監測到9月6日。

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疾管署副署長莊人祥表示，國泰醫院4起群聚醫護感染醫護人員中，有2名在107年曾接種過疫苗，1名102年接種，只有1人未曾接種過疫苗，性別為2男2女，年紀落在20歲至30歲之間，分別在8月9至12日發病。另有一名在病房服務的醫護人員疑似感染，目前仍在採檢中，最快週一公佈結果。

國泰醫院副院長李嘉龍表示，在得知醫院麻疹病患後後，院方已發函請醫院員工自主注意發燒情形，但不幸前幾天又發生4例群聚，昨天醫院也召開緊急應變小組，強化感染後SOP。這段時間有接觸過的病人，將其列管追蹤，員工也一併追蹤；已經出院的病患，也將名單轉介給衛生局。

▲國泰醫院麻疹群聚個案關聯圖。（圖／疾管署提供）

李嘉龍提到，國泰醫院10年前起已讓急診醫護人員接種一劑MMR，但可能該名病患病毒量高，加上施打多年，抗體量下降，才會造成多人感染。現在已幫未測到抗體的員工補打，也指派高抗體醫護人員，對該名病患進行照料。國泰醫院16日起，也嚴加管控急診進出，非病患及家屬不得進入，避免疾病進一步傳播。

莊人祥提到，這並非今年首例醫院麻疹群聚感染，4月中部已有醫院爆發10人群聚感染，疾管署在該名男子被送到醫院後，已派防疫人員進行疫調，這4起案例也是疾管署自主揪出。

▲國泰醫院爆發麻疹群聚案例。（圖／翻攝Google map）

我國今年共累積119例麻疹病例，72例國內感染、47例境外移入，感染國家以越南、菲律賓最多。莊人祥表示，麻疹傳染力強，出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，呼籲民眾至流行地區旅遊前2週，可自費接種。

莊人祥說，該名男子因為有自體免疫疾病，又施打免疫抑制劑，造成病毒量較高，才會讓急診抗體較低的醫護人員被感染。不過經過治療後，4名醫護人員皆已康復，其中一名更出院返家。李嘉龍補充，國泰醫院有給感染醫護人員一週麻疹假，最快下週三才會回院上班。

▲8月17日新增5名病患可傳染期間活動史。（圖／疾管署提供）