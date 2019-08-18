愛吃冰！月經來「痛爆炸血塊」…網友吵翻了　中、西醫驚曝答案



▲夏天愛吃冰，你也常覺得月經來特別痛，或是炸出血塊嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

大部分女網友都有「生理期痛到爆」的經歷，尤其高溫狂飆，在喝完手搖飲、吃剉冰後經痛感直線上升，甚至有人指「血塊狂炸超級痛！」該議題在PTT引發網友論戰，但也有人認為「姨媽來照吃完全沒事」、「要看體質吧」。究竟吃冰會不會影響婦科？中、西醫師揭開經痛真相。

網友從小到大被長輩灌輸「女生不要吃冰」的觀念，振興醫院婦產部醫師李偉浩指出，以西醫觀點看來，食物下肚進入胃中溫度即改變，因此不太可能影響子宮。而常見的婦科疾病，包括子宮肌瘤、子宮內膜異位症，都常常起因於個人體質或細胞自體變化，「所以吃冰並不太可能讓婦科疾病惡化。」

另一方面，溫度是否會影響經痛呢？李偉浩解釋，目前並無直接的人體實驗證據顯示吃冰會增加經痛程度，但在1900年代有動物實驗發現，「溫度」會影響月經來潮時子宮收縮的變化。研究人員發現，熱與高溫會讓子宮收縮強度減緩，但收縮頻率增加；相反的，冰或低溫會讓子宮收縮強度上升，甚至呈現半痙攣狀態，收縮頻率降低。如此看來，低溫的確有可能使經痛變嚴重。

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▲中醫師指出，愛吃冰的確會使傳至帶脈營養減少，造成瘀阻而誘發經痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長彭溫雅指出，有中醫師極力反對吃冰，但仍須視情況而定，「不是來看中醫一律不能吃，大家都把吃冰過度放大了！」以中醫觀點而論，脾胃為喜歡乾燥、能消化食物的臟腑，而當冰涼食物下肚，會影響能量吸收，降低消化功能，其他像是甜食、辛辣燒烤類食物都會增加脾胃負擔。

在女性經絡系統中，有條環繞肚臍一圈橫向的脈絡稱為「帶脈」，其與子宮卵巢發育、女性生殖息息相關，它的能量來自於飲食下肚後，由人體「分清泌濁」先從脾胃消化吸收，並將營養素傳導至肺經、腎經及帶脈等提供身體各部位所需，最後食物殘渣再經由大腸、小腸膀胱排出體外。一旦脾胃功能受損，帶脈營養製造減少，提供予子宮所需能量停滯，即容易產生婦科問題。



▲想要吃冰怎麼辦？彭溫雅醫師傳授一招降低傷害。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

彭溫雅進一步指出，由於冰品、冰飲降低脾胃燃燒功能及運化食物的能量，以致帶脈營養獲取減少，而易產生瘀阻，中醫說：「不通則痛、不通則瘀」，子宮肌瘤、囊腫或是乳房纖維囊腫等婦科的良性腫瘤因而形成。

然而身為女生，苦的是每個月姨媽騷擾所帶來的不便，還得忍受經痛不適！彭溫雅解釋，臨床上很多女患者一吃冰分泌物變多，經痛就醫的個案更多，且經血變血塊的過程代表有未排落的內膜產生凝結，代表子宮收縮不好，就會誘發疼痛，「有瘀的成份在裡面，就會有疼痛問題。」

想要吃冰卻又怕長輩碎碎念該怎麼辦？彭溫雅推薦「含在口中待融化再吞」的大原則，在好天氣，或是身體覺得熱時再食用較好，時間則注意於上午9～11點「脾經運行」時要避開。而她也提醒，冰品中的冰淇淋乳脂含量很高，易造成身體不必要負擔，高色素加工類食物如珍珠、粉圓等含糖手搖飲，更是大忌。

想要養好子宮、和經痛說掰掰，彭溫雅推薦女生們在經期間可飲用「枸杞茶」、「生薑紅棗茶」，具有滋肝補腎及補血功能。而較不推薦喝四物湯及八珍等藥物成分多、作用複雜的補品。平時也可多食用蓮藕，其補水又有去瘀效果，川燙後食用可清除血管內的膽固醇，熱炒則可增加身體養分幫助排便。