6歲童總「漏糞」...媽餵止瀉藥更嚴重　醫點出「超慘病因」

▲6歲童內褲沾糞水...吃止瀉藥更嚴重，醫點出「真正病因」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

「內褲怎麼又黃了？」6歲的小容（化名）生性活潑，但近日媽媽幫他換洗內褲時，經常發現黏有糞水，以為兒子腹瀉，自行前往藥局買止瀉藥，結果服用後，症狀卻越來越嚴重。醫師表示，小容的症狀可能是因長期便秘，併發大便失禁等症狀，俗稱「滲便」，應儘早帶往醫院治療，以免留下無窮後患。

振興醫院兒童醫學部主治醫師程美美表示，在有便意的情況下，一般人雖然都可順利排便，但如果因故無法如廁，或者沒有解乾淨，糞便堆積在結腸內，時間一久，水份就會被吸收得越多，糞便會變得又乾又硬，因而造成排便上的因難。

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與此同時，乾硬糞便塞在直腸中，也容易造成肛裂，使得排便疼痛及大便有血絲，讓小朋友懼怕上廁所，造成惡性循環。

▲醫師表示，便秘若沒治好，恐留下無窮後患。（圖／ETtoday資料照）

程美美說，便秘多屬功能性的，治療方式較簡單，不過，甲狀腺功能不足、腸阻塞、慢性鉛中毒等，也會造成排便困難。造成便秘最嚴重的疾病，則稱為先天性巨結腸症，患者有一大段大腸缺乏「神經節」，自新生兒時期就有便秘腹漲的現象，較嚴重的會吐膽汁，需要透過手術切除問題腸段，才能改善症狀。

程美美提醒，如果家中的便秘童在調整飲食、衛生習慣後，症狀仍未改善，就必須請教小兒專科醫師，以確定是否為先天性巨結腸症等器質性便秘。同時也要評估是否需要使用軟便劑、輕瀉劑、灌腸劑等藥物，以避免因頑固性便秘造成肛裂、滲便、急性腹痛、腸阻塞、食慾減退等併發症。