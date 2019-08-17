▲幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因，照顧注意這2事。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

3歲以前的兒童，有80%至少發生過一次中耳炎，且有20%會反覆發作，若未及時醫治，長期發炎可能會影響聽力，造成語言發展遲緩，若嚴重發炎，甚至會引起耳膜穿孔，甚至蔓延到乳突及腦部，提醒家長在照顧時要注意2點事項，避免產生合併症或復發。

振興醫院耳鼻喉部主任李正廷提到，出生4個月至24個月的嬰兒，是發生中耳炎的高峰期，中耳炎可分為急性、慢性與中耳積液等，後者是中耳內部有液體或黏液，往往是急性發炎留下的後遺症，雖然耳膜沒有穿孔，也不會痛，但最終會以聽損作為表現。

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李正廷表示，兒童中耳炎通常是由多重事件併發，引發原因大多為是由於過敏或感染，造成鼻腔、鼻咽及耳咽管的充血及發炎，而當肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌等細菌經由耳咽管的開口到達中耳，感染引起中耳黏膜發炎，阻塞了耳咽管最狹窄的部分，而細菌的殘餘物及血球，又會在中耳腔形成了黏稠及黃色的膿，而中耳的分泌物及空氣不能正常的排出，最終導致積液的產生。

▲幼童不會說話，罹患中耳炎通常會以躁動、抓耳朵作為表現。（圖／達志示意圖）

「兒童耳咽管比成人小且直，增殖腺體又比成人大，都是導致兒童好發中耳炎的原因。」李政廷提醒，急性中耳炎大多以耳痛為主要表徵，但嬰幼兒還不會說話，無法以言語表述症狀，家長若觀察到孩子頻繁抓耳朵，且有躁動、發燒、拉肚子等症狀，就要特別留意。

為了避免中耳炎發作，增加父母照顧困難，李正廷建議，家長在餵食時應讓孩童保持直立狀態，降低食物經由耳咽管倒灌至中耳腔機率，擤鼻涕時也切勿過度用力，尤其在上呼吸道發炎時，更應注意。中耳炎的治療以抗生素為主，視情況要連續服用10至14天，家長在期間也切忌自行停藥，以免產生合併症或復發。