「笨笨女vs.聰明女」男生愛哪個？她曝超心機手法…網友都小看了



▲你喜歡笨笨還是聰明的女生？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

笨女人比較惹人愛？還是聰明女人比較惹人愛？我曾經也以為男人喜歡傻傻的、天真的、好騙的，但後來漸漸發現有質感的男人並不會喜歡空有外貌沒有腦袋的女人，若要能長期相處，男人還是希望女人有點內涵，當然能夠搭配外貌絕對是極品了！



曾經聽過一句話：「愛妳的男人會覺得妳笨，總是為妳擔心；不愛妳的男人會覺得妳很聰明，什麼事都不必替妳擔心。」所以就我這樣自認聰明卻經常被罵笨蛋的人而言，是不是可以解讀為一切是因為男人很愛我？

其實，女人的「笨」是種高明的智慧，而不是真的笨。



▲有的女生散發出的「笨氣質」容易吸引男生。（示意圖／記者李佳蓉）



女人耍笨的目的通常有幾種：

請繼續往下閱讀...

1.突顯男人的聰明，讓他有成就感

多數的男人都喜歡被崇拜，女人耍笨有時候是為了讓男人有優越感。

2.裝傻裝不會，想要輕鬆省事

女人太能幹，男人就靠邊站，偶爾把職場那套裝傻省事哲學用在男人身上。

3.降低男人的戒心，增加信任感

精明幹練的女人會讓人有距離感，傻女孩會讓男人覺得和妳交流很安心自在。

4.以「笨」作為弱者形象，激發男人的保護欲

女人一笨，男人就擔心了，擔心她出門迷路、被壞人誘拐、走路跌跌撞撞、生活忘東忘西，男人在英雄主義作祟下難免要挺身而出。

那麼，女人要夠笨，男人才會疼嗎？我覺得這可能也是誤會一場。



其實，男人愛上的不是女人的笨，而是純真可愛的天然呆。



▲其實男生不喜歡笨，愛的是女生的「天然呆」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



以前在學校時有個朋友長得非常可愛，約會聯誼我很喜歡拉她一起去，但有一天我的男性朋友突然跟我說，以後可以不要再約她了嗎？我覺得很驚訝，一問之下才知道和她無論聊什麼話題，她都只會傻傻地應和，男人們都覺得很無趣。所以除非男人要找的是充氣娃娃，否則女人空有外表腦子裡沒裝東西也是不行的。

聰明，能充實自己，言之有物，才會讓人覺得和妳相處越來越有趣。但聰明和精明是不一樣的，精明的女人會因為眼裡看得清楚、心裡算得清楚，甚至太過犀利去點出問題，讓男人感受到壓力與害怕。

男人愛上的不是女人的笨，不是要女人傻傻的什麼都不懂，而是女人純真可愛的天然呆，讓男人相處起來沒有壓力。試問有多少男人不喜歡天使臉孔魔鬼身材，女人在床上性感得像隻貓，心靈又可愛得像個鄰家女孩？只是天然呆還是要有些天份啊，不是每個人都與生俱來，也很難學得來。

無論如何女人還是要做個聰明有智慧的女人，充實自己、愛惜自己、保護自己，偶而運用耍笨的小手段來增進兩性關係無傷大雅。畢竟假的笨是種心機，真的笨就沒藥醫！

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

【艾姬新書上市】療傷系情慾都會小說《醉愛深夜食堂》現正熱賣中！

以慾佐情；活色生香。30處傷痕，佐以30道誘人料理，30個情慾&療癒故事。

今晚，你想吃哪道菜呢？

※※PChome購書請進↓↓

※※博客來購書請進（請登入會員試閱）

※※金石堂購書請進（請登入會員）