巧克力卵巢囊腫　年輕女性生育殺手

▲台南市立安南醫院婦產科吳志南醫師指出，巧克力卵巢囊腫好發於年輕女性，切除囊腫對生育有幫助，術後趕快懷孕效果最好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院婦產科吳志南醫師指出，巧克力卵巢囊腫好發於年輕女性，會受到身體荷爾蒙的影響脹大縮小，形成血液積聚並破壞周邊組織引起沾黏瘀滯，造成該處疼痛如經痛、性交疼痛、咳血等。

吳志南醫師舉案例指出，1名年輕菲籍女勞工，因腹痛來院尋求看診，經腹部超音波檢查後，發現其左側卵巢有一囊腫約6-7公分，惟該女子術前因劇烈腹痛急診，經判斷係為囊腫破裂，經施行腹腔鏡手術，除予以抽吸溢流液體外，並將沾連組織逐一剝離，最後將囊腫摘除並保留部分完好的卵巢，患者出院狀況穩定，並給予治療藥物門診追蹤。

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吳志南醫師表示，巧克力囊腫其實就是大家耳熟能詳的「子宮內膜異位症」，「子宮內膜異位」就是子宮內膜組織跑到其他部位，好發於骨盆腔、腹腔及肺臟，而隨著每月月經週期，該異位內膜組織也會受到身體荷爾蒙的影響脹大縮小，形成血液積聚並破壞周邊組織引起沾黏瘀滯，造成該處疼痛如經痛、性交疼痛、咳血等。

臨床上常見處理方法為藥物治療，以抑制排卵減少月經，使異位組織萎縮，如萬一形成囊腫就需要手術摘除，再配合藥物將殘餘不大的內膜組織使其萎縮以達到治療目的。

吳志南醫師也說，巧克力囊腫如長期一直存在會有癌變的可能，尤其是超過8cm的囊腫更會，此症和雌激素水平有關的疾病，年輕女性雌激素水平高，因此越是年輕的女性朋友其復發率越高，因此常見年輕女性病人表現，因比較常復發所以手術意願低。

吳志南醫師強調，如不做手術囊腫只會一直生長變大，和腫瘤道理是一樣的，而且切除囊腫對生育也有幫助，術後趕快懷孕效果最好。