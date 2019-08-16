台灣人自慰經驗亞洲第一！ 8成表態「曾做過」勝過日韓中

▲成人品牌調查，台灣人自慰高達8成，超過鄰近亞洲國家。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

日本成人用品品牌今（16）日公布一項攸關性福議題的「全球自慰大調查」，近幾年台灣人的性事、自慰相關指標都呈現成長趨勢，包含自慰與接受性教育的比例都達到8成，比起日本、南韓、中國等鄰近亞洲國家都高。精神科醫師也分析，自慰是正常生理需求，也是一項很好的抒壓方式，調查結果顯示出台灣社會正逐漸往健康風氣前進。

日本成人用品品牌TENGA委託進行「全球自慰大調查」研究，蒐集美、英、德、法、西班牙、日本、中國、台灣、南韓等9個國家，18-54歲的民眾為樣本，共累計1萬54人進行問卷調查。

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調查發現台灣和鄰近亞洲國家相比，在自慰經驗以及性教育上名列前茅，有高達8成的台灣受訪者表示有自慰經驗，比中國的76%、日本的76%與南韓的73%要高；性教育普及率達到8成更是高過其他亞洲地區近20個百分點，其他依序是南韓的67%，日本的61%以及中國的46%，台灣可說是亞洲四國中性教育普及率最高的國家。

進一步分析2018至2019年的數據，台灣人無論是在每周至少自慰一次的比例（自32%成長至51%）、認為自慰對健康有正面影響（自49%成長至85%）以及曾使用過成人用品（自30%成長至32%）等層面皆有所提升。

開業精神科醫師楊聰財表示，過往說自慰會引起腎虧是一個錯誤迷思，其實自慰為正常生理需求，適當自慰可以影響腦中愉悅中樞，緩解情緒，也可以促進新陳代謝，是一個很好的抒壓選擇。

不過，即便自慰有著正面影響，但是調查也顯示有超過半數（53%）的台灣人，未曾與重要他人談論過相關議題，在開口訴說性福議題上，仍有許多迷思與障礙。

楊聰財指出，診間有遇過許多與性功能相關疾病的患者，但往往忍到病徵很嚴重才來就診，這最主要的原因就是遇到性相關問題時，卻遲遲不敢開口與他人討論。