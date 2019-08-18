準炸了！從「張開手5形狀」…看你真實個性　B型＝性慾高1倍啦



▲把手握拳後打開，看看你的手指位置如何分佈。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導



有人說「朋友就像一面鏡子」，能夠看見不完美的自己，而你，真的了解自己嗎？日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》曾玩過從「手掌張開」的方式，就能挖掘真實個性的小測驗，日本網友認證有準！只要先將手掌握拳後，再自然伸展開來，並且跟圖片中的5種手勢對比，看看自己最接近哪種，不妨測測看吧！

握拳後張開手，看看你是A、B、C、D、E哪種狀況？

A：細膩型

和其他人相比，你的情感更加細膩，更能注意到小細節，平時不喜歡刷存在感的你，會默默的完成任務以展現自己的實力。但同時你也不太會明確拒絕他人，而容易被厚臉皮的人纏上，工作量因此爆多，所以從現在起，請試著勇敢拒絕他人吧。

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B：慾望強烈型

能正視自己的需求，對於自己有興趣的事情，說什麼都會放手一搏去試一試，本身個性直來直往，屬於不擅長忍耐的類型。而有趣的是，你們在食慾、性慾也都比常人還要高出一倍。



C：重視溝通型

你很喜歡廣結善緣，人緣非常好，懂得營造好氛圍，身邊的人對你有非常高的評價，因為你的親和力，容易獲得他人幫助，能夠平安順利的度過一生。但要小心如果一味的依賴他人，等到孤苦無依時就會嚐到苦頭。

D：領導型

你會為自己訂下明確目標，並且依循計畫全力前進的熱血青年，超強的使命感讓你自動自發完成每件事。但也因為負責感太強烈，使你常和身邊的同事、朋友產生矛盾與摩擦，要小心哦。

E：浪漫主義型

總覺得現實生活過得很艱苦，麻煩事一堆，是個對孤獨感已有超強免疫力的「一匹孤狼」，這種人在現實世界裡的戀愛都不太順利，反而容易對漫畫或電影裡的角色動真情，沉浸在自己的幻想中。