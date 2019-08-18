不喜歡黏TT！4星座情侶「有距離更甜蜜」...你也重個人空間？



▲有些情侶給點距離反而更加甜蜜。（圖／記者黃克翔攝）

記者林妤柔／綜合報導

交往時，有些人喜歡無時無刻黏在一起，有些人則喜歡擁有個人空間。若沒有適當的拿捏好距離，一不小心便產生衝突，成為日後感情不穩定的伏筆。《第一星座網》分享，這4對星座情侶喜歡給彼此一些距離，認為有自己的生活空間，反而讓感情更加甜蜜、穩定，來看看是哪4對星座情侶吧！

1.牡羊座&射手座

這2星座談感情時都不怎麼黏人，他們認為整天處在一起反而令人喘不過氣，也產生很多摩擦。如果遠一點的話，反而能享受相處的時光，更注意彼此的好，更珍惜這段感情。

2.雙子座&天秤座

雙子座相當注重個人空間，如果要剝奪這部分自由，那乾脆分手讓他們一個人生活好了。天秤座也一樣，雖然人緣很好，但有時仍需要獨自的空間，好排解情緒。因此，他們兩個在一起能夠相互了解，情感也不斷升溫。

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▲雙子和天秤能相互了解，感情也不斷升溫。（圖／達志示意圖）

3.獅子座&摩羯座

這2星座的人會尊重彼此，也是認真起來不希望別人打擾的類型。當獅子座忙起來時，會想專注於這件事上而不被打擾，即使是伴侶也一樣；魔羯則需要談感情之於能放鬆的地方。兩個人都懂彼此在意的點，自然能長久走下去。

4.處女座&天蠍座

處女座也是行程滿檔的人，可算是大忙人，而天蠍座也很常忙自己的事，所以他們兩個見面的時間相當少，也因為如此，這2星座更珍惜彼此短暫相處的時間，感情也變得更好。