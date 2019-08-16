▲腹腔鏡摘子宮6年後...她成「潰爛象腿」，醫：婦癌患最常見。（圖／高雄長庚提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

56歲的吳小姐，10年前接受腹腔鏡手術移除子宮，術後6至7年左下肢開始出現腫脹不適，就醫確診淋巴水腫，隨後更合併淋巴外溢感染，2016年接受超顯微淋巴管靜脈吻合術（LVA）2周後，傷口已明顯癒合，至今3年恢復良好，但因皮膚壞死嚴重，至今患部仍可見明顯傷疤。

收治患者的高雄長庚整形外科楊家森醫師表示，癌症患者接受手術後，需切除淋巴結檢驗癌症期別，若切除範圍過大，可可能會影響淋巴系統回流，讓淋巴液累積在手上或腳上造成水腫，其中又以婦癌和乳癌最常見。

請繼續往下閱讀...

楊家森解釋，婦癌患者進行手術時，醫師為了安全起見，會把骨盆腔雙側淋巴結都拿掉，影響下肢淋巴液回流，術後淋巴水腫比例高達4成。乳癌患者為防止轉移，醫師也會進行腋下淋巴廓清術，阻斷上臂淋巴系統，約有2成患者術後會出現「象臂」或「象腿」，台灣每年約有4000至5000名病患。

▲吳小姐經超顯微手術治療後，淋巴外液症狀已獲得改善。

楊家森解釋，人體淋巴管只有0.03~0.08公分，淋巴水腫時間過久，人體會自動將液體排出減壓，在醫學上稱為「淋巴外溢」，反覆感染還會造成淋巴管病變，讓原本就纖細的淋巴管逐漸萎縮，增加淋巴液回堵面積，如果放任不理，外溢部位不僅會持續散發惡臭，也會造成皮膚壞死，影響預後。

「全身淋巴液最終都會回到大靜脈。」楊家森提到，超顯微淋巴管靜脈吻合術（LVA）是透過生理重建方式，將淋巴管分離，接到鄰近靜脈，幫助阻塞在四肢的淋巴液提早回流。

楊家森表示，超顯微手術僅需開3個2~3公分的傷口，深度不到1公分，大部份患者在術後隔天就可下床，只要病患淋巴管尚未病變，都有望透過手術消腫。