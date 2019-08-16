影／不抽菸得肺癌人數增？　醫從「相對論」解釋：是錯覺！

記者嚴云岑／台北報導

吸菸會增加肺癌風險，在醫學上已獲得研究實證，但近年來「不吸菸」卻得肺癌的患者，似乎有增加的趨勢。對此，醫師解釋，從臨床上來看，未吸菸罹肺癌的患者，數量跟往年差不多，但近年吸菸人口下降，罹癌人數也隨之降低，才會讓不吸菸患者看起來變多了。

台北醫學大學人體研究處人研長、雙和醫院胸腔內科李岡遠醫師表示，肺癌的成因基因和環境毒害物質有關，在同樣的條件下，亞洲人本來就比歐美更容易得到肺癌。至於為何不抽煙會得肺癌？目前醫學上尚未找到確切原因，但不排除可能與空污有關。

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▲不抽菸得肺癌人數增？醫從「相對論」解釋：是假象！（圖／示意圖／達志影像）



李岡遠提到，人體細胞每分裂100萬次，就有機會產生病變，肺部黏膜細胞需要過濾環境髒汙，分裂增生速度較其他器官更快速，「越快越容易產生錯誤」，間接導致癌症的發生。

根據衛福部統計，台灣一年有超過1.3萬人罹患肺癌，但由於初期無症狀，僅3成左右的患者得以在第一時間接受手術治療。李岡遠提醒，咳嗽、喘、胸痛、咳血，都是肺癌的徵兆之一，若咳嗽超過2周，就要特別留意。此外，55歲以上的老菸槍、以及有肺癌家族史的65歲以上民眾，都是高危險群，建議每年可至醫院做低劑量電腦斷層檢查。

▲醫師提醒，咳嗽超過2周，就要盡快就醫檢查。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

「就算罹患肺癌，也不要太早放棄。」李岡遠表示，台灣有1/3的肺癌患者有EGFR基因突變，可使用健保給付的一、二代TKI類標靶藥物進行治療，而併用抗血管新生藥物，更能延緩抗藥性發生，延長無疾病存活期。

雙和醫院自2015年起，曾對55位EGFR基因突變的晚期肺腺癌患者進行臨床實驗，發現併用抗血管新生療法，能將晚期肺腺癌無症狀存活期延長至1年半，幾乎是單獨使用的3倍，而腦轉移的病人優勢更加明顯，顱內腫瘤進展率從1年延長為4年，研究成果已於2018年發表於國際期刊《胸部腫瘤學雜誌》。