出車禍！25歲男「肝臟炸裂」大笑後秒暈...　狂流1500cc滾血醫嚇呆



▲男子大笑後肝臟爆裂，肚子不斷膨脹「裡面通通都是血」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據內政部統計，全台108年至6月因交通肇事受傷者共20萬人，甚至有近千名民眾因而喪命，道路安全不可忽視。一名25歲男子因騎車自摔送醫，在路面滑行造成肋骨斷3根而住院觀察。眼看身無大礙的他開始和急診室護理師聊天，突然在大笑一聲後竟昏厥，血壓一路掉，緊急送開刀房急救，醫師一切開不斷「膨脹的腹部」也驚呆。

收治受外力重擊造成內傷的傷者是醫師們的夢饜！外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名25歲男子半夜騎車自摔，意識清楚自叫救護車送醫，血壓正常，看似並無大礙，直到照X光發現右邊肋骨因「壘殘」在地面滑行而斷了3根，雖不用開刀，但仍擔心其會造成氣胸、血胸，加上肺部受嚴重撞擊，建議住院觀察幾天。



▲因車禍嚴重撞擊，導致男子內臟要破不破，受一點外力全部爆裂。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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江坤俊說，男子覺得自己沒事，開始和急診室裡健談的年輕護理師聊天，一時聊得太起勁突然大笑，卻又一瞬間沒聲音，一看他手上血壓監視器竟從130 mmH急速下滑至60 mmH，人立馬陷入昏迷，且肚子不斷鼓起來，裡面通通是血。男子情況危急直送開刀房，多名護理師拼命幫他打點滴、灌血，「刀子一開下去，啵！出來1500c.c.的血，病人很瘦，1500c.c.對他來說很大量，還很燙！」

男子肝臟裂開、動脈也裂開，造成滾滾熱血狂往外流，驚悚畫面讓醫護人員都看傻！江坤俊解釋，男子自摔受撞擊時，器官已呈現「要破不破」的狀態，只要一點點震動，像是大笑就會裂開，即使現在沒事，未來也肯定會破裂。感嘆病人倒楣的同時，也慶幸他在急診室多人情況下被發現血壓掉而昏厥，否則送病房，在護理師無法時時注意的情況下，大失血恐引發休克而死亡。