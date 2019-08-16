電子煙超潮？研究：青少年用了吸大麻機率多3.5倍

▲高中生公然在教室吸食電子煙。（圖／董氏基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來不少年輕族群使用電子煙，且視為時尚潮流，不過，董氏基金會今（16）日示警，「美國醫學會兒科期刊(JAMA Pediatrics)」最新研究指出，使用過電子煙的青少年，吸食大麻機率是沒使用者的3.5倍，成為青少年濫用大麻的原兇之一。民團與醫師們皆呼籲，政府應該修法，禁止電子煙等新興菸品進入台灣。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，最具權威的醫學期刊JAMA旗下的兒科期刊JAMA Pediatrics，使用證據等級最高的統合分析，綜合21個研究的結果，發現年輕人使用電子煙與大麻相關，其中12-17歲的青少年濫用大麻機率最高。

請繼續往下閱讀...

另一方面，美國食品藥物管理局（FDA）今年四月初曾公告35件與電子煙有關的癲癇發作病例，短短四個月後，目前案例已暴增至127件，FDA同時警告，吸食電子煙也可能會引發與嘔吐有關的神經系統問題。另外，相關研究也早已證實電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘，心肌梗塞的機率也會增加2倍。

電子煙危害不僅如此，郭斐然強調，2012年至2017年間，美國6歲以下孩童誤觸或誤食電子煙尼古丁液就醫事件共8,270件，而這些誤食的孩童中不到三歲者竟達84%。此外，美國2015至2017年通報電子煙爆炸的傷害事件就至少2035件。

▲禁止新興菸品，台灣官民一致。（圖／董氏基金會提供）

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，電子煙不僅讓青少年開始接觸菸品，更可能成為吸毒的第一步，台灣政府應防範未然，修法確實全面禁止電子煙等新興菸品。

林清麗強調，電子煙不但讓原本想戒菸的吸菸者戒不掉菸，更易成為多重尼古丁使用者，還危害下一代，讓原本完全不吸菸的青少年開始吸電子煙、紙菸，甚至轉而使用更危險的大麻、甲基安非他命等毒品，掉入多重藥物成癮的泥沼。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑指出，紙菸盛行百年，醫界才找到戒菸的方法，電子煙正式上市不到十年，目前還沒有可以戒除的方法，而且無論電子煙或加熱菸，這些新興菸品在台灣都是不合法的，不只無法幫助戒菸，更讓民眾及青少年身陷多重尼古丁成癮危害中。