長期抽菸喝酒聲音沙啞超過2周　小心喉癌找上門

▲黃山崧醫師提醒，長期抽菸、喝酒的50歲以上男性，若聲音沙啞超過兩週，一定要盡快就醫檢查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名王姓男子（65歲），3個月前開始聲音沙啞、喉嚨不舒服，起初以為是感冒引起或是年紀大而聲音不宏亮了，因此不以為意。後來發現聲音越來越沙啞，因此到耳鼻喉科就診，經檢查發現竟是罹患喉癌。

大千健康醫療體系舒康診所耳鼻喉科醫師黃山崧表示，喉癌是男性癌症發生率的第17位，在頭頸癌部分佔第3位，僅次於口腔癌及鼻咽癌。通常好發在50歲以上的男性，造成的原因則是習慣性抽菸。持續性的聲音沙啞是喉癌最常見的早期症狀，另外可能還會有喉嚨異物感、呼吸困難、吞嚥困難及咽喉疼痛等症狀。

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▲醫師會利用喉反射鏡或軟式纖維內視鏡確認咽喉是否有病變問題。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃山崧醫師說，醫師會利用喉反射鏡或軟式纖維內視鏡對咽喉進行檢查。若懷疑有病變問題，則會在全身麻醉下進行直接喉頭內視鏡配合顯微鏡，來確認腫瘤侵犯部位及範圍，並進行病理切片檢查。治療方式包含有：手術治療、放射線治療及手術與放射線的合併治療。喉癌是可以早期發現的癌症，初期時不但可以治癒，且大部分的病人仍可保留喉部的功能。

黃也提醒老菸槍要注意，長期抽菸、喝酒的50歲以上男性，若出現聲音沙啞超過兩週，且在充分禁聲休息下仍不能恢復，甚至更嚴重者，建議盡早到耳鼻喉科檢查，才能早期發現、早期治療。