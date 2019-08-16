睡覺頻打鼾...她「沒抽菸」竟罹晚期肺腺癌　左右肺都淪陷

▲肺癌初期無徵兆，患者因咳嗽等症狀就醫，通常都已經是晚期。（圖／示意圖／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

46歲的陳女士，平時規律運動、沒有抽煙習慣，5年前因睡覺打鼾就醫，意外發現左肺有1.8公分、右肺1.3公分的腫瘤，確診晚期EGFR基因突變型肺腺癌，所幸姐姐無私金援，讓她燃起抗癌希望，在醫師建議下進行雙標靶治療，迄今4年狀況穩定，打破過往一線治療1年就出現抗藥性的刻板印象。

台灣一年有超過1.3萬人罹患肺癌，但由於初期無症狀，患者因喘、咳嗽、疼痛等症狀就醫，通常都是晚期。台灣肺癌學會理事長陳育民醫師指出，不適用外科手術的病患，除了傳統放、化療外，還有多種標靶藥物可提供有效治療。

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其中針對「EGFR」基因突變的標靶治療藥物、也就是TKI類藥物使用最為廣泛，在台灣約有1/3的肺癌患者，都適用該藥物，健保也有給付第一、二代藥物使用，但即便如此，晚期EGFR基因突變肺腺癌患者服藥1年左右，仍會因抗藥性再度惡化。

不過，治療瓶頸在近年來獲得突破。多項研究顯示，將不同機轉的標靶藥物併用，可增強現有藥物成效，若將第一代TKI標靶藥物，與現有的抗血管新生方法合併使用，做為具有EGFR基因突變的晚期肺腺癌病人之第一線治療，中位無惡化存活期可延長到近一年半。

▲醫師表示，雙標靶藥物同時使用，可增加患者無疾病存活期。（圖／記者嚴云岑攝）

為什麼抗血管新生方法，能夠提升TKI標靶藥物療效？台北醫學大學人體研究處人研長、雙和醫院胸腔內科李岡遠醫師解釋，人體免疫系統本來應該是要幫忙對抗腫瘤，但腫瘤卻會把這些免疫細胞轉換成它的助手， 就像是「圍事」一般，若使用抗血管新生方法，則可以將這種情況逆轉回來，讓這些細胞不再淪為腫瘤幫手，反過來共同打擊腫瘤。

「這個功能在對抗腦部腫瘤時更加明顯！」李岡遠指出，第一代、第二代的TKI到達腦部濃度約剩下1-5%，雖然組殺死癌細胞，但在沒有抗血管新生方法參與時，因為腫瘤血管不健全，以致真正進入腫瘤的藥物濃度不足，甚至產生抗藥性。但只要透過抗新生血管標靶一併使用，腦部腫瘤少了保護幫手，藥物濃度便足以達到治療濃度。

該觀點在國內臨床試驗亦已獲得驗證，雙和醫院胸腔內科主任馮博皓指出，臨床研究以第一代TKI與抗血管新生方法合併用來治療四期EGFR變異型肺腺癌，顯示合併使用組的中位疾病無惡化存活和整體存活時間，都幾乎是單獨使用TKI患者的3倍，呼籲患者不要放棄希望，如果能把現有藥物用得越久，就越有機會等到新的治療。