排便卡卡腹痛10年未解　骨盆深處長8公分囊腫作怪

▲宜蘭一婦人腹痛10年未解，羅東博愛醫3D妙手切除作怪的骨盆深層囊腫。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名65歲陳姓婦人骨盆深處長出8公分囊腫，導致排便不順，到羅東博愛醫院就醫，因位置罕見，手術難度高，醫院大腸直腸外科主任余盈輝，以3D立體腹腔鏡精準切除，術後傷口小，更避免不必要的損傷。

羅東博愛醫院表示，陳姓婦人，10幾年前曾因懷疑骨盆腔有腫瘤，至外院婦產科接受腹腔鏡手術未果，告知再觀察。

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直到年初，因經常下腹悶痛、排便及排尿不順而再度求醫，經電腦斷層掃描發現，在直腸左外下側，接近肛門交界的骨盆腔深處有一8公分的瘤狀物，造成病患的直腸及膀胱受到擠壓而偏向右方，出現排便及排尿上的困難。

雖無法立即判斷瘤狀物屬性，但為了緩解病人症狀，羅東博愛醫院大腸直腸外科主任余盈輝，決定直接為婦人動刀切除瘤狀物。

余盈輝使用的3D立體腹腔鏡，是於腹腔鏡鏡面上安裝兩個單眼鏡頭，醫師戴上特製眼鏡進行手術，畫面便成為3D，在兩眼視覺能力下操作，比2D腹腔鏡（好比用單隻眼睛開刀）多了立體感，讓手術進展如虎添翼，手術過程順利。

▲▼宜蘭一婦人腹痛10年未解，羅東博愛大腸直腸外科主任余盈輝，3D妙手切除骨盆深層囊腫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

術中，余盈輝也發現該瘤狀物並非惡性病灶，而極可能是單純的皮下囊腫。他說，皮下囊腫為良性，一般常發生於體表，且通常體積較小，若不影響日常生活，通常不會急於處理。

但這次囊腫位置很罕見，不只位於體內，更位於骨盆深處的直腸與肛門交界位置，且已讓病人直腸受壓迫而排便不順，造成生活上的不便。

余盈輝表示，婦人的囊腫位置位於骨盆腔的左下極深處，又非一般直腸手術可直接截斷血管、切斷腸子；在不了解瘤狀物屬性的當下，必須保持瘤狀物的完整、需剝開並避開周遭神經，沿囊腫的邊緣切除，難度極高，若非借助3D立體腹腔鏡，不僅增加手術及麻醉時間，恐怕也會讓手術風險增加。

羅東博愛醫院指出，3D立體腹腔鏡微創手術提供腹腔內3D視野，使手術過程精確定位、徹底移除病灶，同時減少不必要的損傷、出血與併發症，手術時間縮短，且術後傷口小、恢復快。

透過3D立體腹腔鏡，即便囊腫位於骨盆深處的困難位置，依然能精確且輕鬆的切除，讓婦人從此排便不卡卡，並恢復一如往常的生活品質。