愛抽菸！他喉嚨痛…炸出「菸酒嗓3個月」超沙啞　一驗驚見喉癌



▲男子因長期愛吸菸，最後驚罹喉癌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

長期愛吸菸、喝酒的男性朋友小心了，不僅惹病上身，嚴重恐誘發癌症！苗栗一名65歲的王先生，一直以來都有抽菸習慣，3個月前開始聲音沙啞、喉嚨不舒服，起初以為是感冒所引起或是年紀大而聲音不宏亮，因此不以為意。後來發現聲音越來越沙啞而到耳鼻喉科就診，經檢查發現竟是罹「喉癌」。

大千健康醫療體系舒康診所耳鼻喉科醫師黃山崧表示，喉癌為男性癌症發生率的第17位，在頭頸癌部分佔第3位，僅次於口腔癌及鼻咽癌。通常好發於50歲以上的男性，造成的原因則是習慣性抽菸。持續性的聲音沙啞是喉癌最常見的早期症狀，另外可能還會有喉嚨異物感、呼吸困難、吞嚥困難及咽喉疼痛等症狀。



▲醫師利用喉反射鏡或軟式纖維內視鏡對咽喉進行檢查。（圖／大千健康醫療體系提供）

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黃山崧指出，一般而言，會利用喉反射鏡或軟式纖維內視鏡對咽喉進行檢查。若懷疑有病變問題，則會在全身麻醉下進行直接喉頭內視鏡配合顯微鏡，以確認腫瘤侵犯部位及範圍，並進行病理切片檢查。治療方式包含手術治療、放射線治療及手術與放射線的合併治療。所幸該名患者早期發現，在配合醫師的治療下，狀況恢復良好。

黃山崧解釋，喉癌是可以早期發現的癌症，初期時不但可以治癒，且大部分的病人仍可保留喉部的功能。也提醒長期抽菸、喝酒的50歲以上男性，若出現聲音沙啞超過2週，且在充分禁聲休息下仍不能恢復，甚至更嚴重者，建議盡早到耳鼻喉科檢查，才能早期發現、早期治療。