隨手一杯燕麥飲補纖維！　外食族排便不卡關

▲有九成台灣人膳食纖維攝取不足，營養師建議外食族可以喝燕麥飲，有水溶性膳食纖維幫助消化。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

用餐時間一到，外食族大口吃著便當、小吃來填飽肚子，但根據台灣癌症基金會統計，有超過九成的台灣人，膳食纖維攝取不足，營養師則建議，可以多吃燕麥遠離便秘。

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▲被譽為是超級食物的燕麥，有維生素B群、水溶性膳食纖維和β-葡聚醣 ，可以促進人體消化道蠕動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

營養師陳柏方表示，燕麥有非常多的營養素，像是維生素B群、水溶性膳食纖維，「水溶性膳食纖維其實可以促進

消化道蠕動，都可以調節生理機能，燕麥的水溶性膳食纖維裡面，它裡面有一個β-葡聚醣。」

▲營養師陳柏方說，燕麥飲透過水解酵素，可以讓營養素更好消化吸收。（圖／記者陳家豪攝）

不過想要讓燕麥的風味和口感加分，營養師教做燕麥餐，除了可以搭配水果優格或煮成鹹粥，還有這一招。陳柏方強調，民眾運動過後，可以透過燕麥飲品快速補充，「現在市面上，有滿多種燕麥，可能有一些堅果口味，或者是加入了豆漿，甚至是有一些吃起來有一些咀嚼感的燕麥飲，那透過水解酵素，可以讓營養素更好消化吸收，然後營養素保留一個更完整。」

▲桂格燕麥飲四款口味，讓消費者可以自由選擇，換著喝不怕膩。（圖／記者陳家豪攝）

被評選為超級食物的燕麥，有許多民眾不敢嘗試，桂格燕麥飲四款口味，讓您自由選擇。忙碌的上班族說:「我剛試喝的這個是燕麥堅果王，我覺得它堅果的味道很濃。另外這個燕麥顆粒的部分，就是你喝的時候，真的可以感受到顆粒，喝下去會有飽足感。」

▲注重身材或想補充蛋白質的民眾，可以選豆漿口味的燕麥飲。（圖／記者陳家豪攝）

注重身材的民眾說:「像這款就是燕麥啊，我覺得它口感還滿順的，燕麥很香我本身很喜歡。然後這個豆漿燕麥，因為我自己本身是有運動的習慣，可以補充蛋白質。」

燕麥飲四種口味，換著喝不怕膩，不過營養師還是提醒消費者，選購時要注意營養標示，以免攝取過多的熱量和糖分。