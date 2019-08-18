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小孩發燒超慌！醫曝「吃退燒藥」4大叮嚀…這2款「未滿18歲」傷肝腦

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點評:如果食慾好、活動力好，也不用急著退燒哦！！！
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▲小孩發燒爸媽心好慌，但該如何正確退燒呢？（示意圖／視覺中國）

圖、文／健談

孩童因免疫力尚不健全，很容易因為病菌感染而出現發燒症狀，該如何正確退燒呢？弘森診所吳書毅醫師表示，退燒最有效的方式就是使用藥物，且建議給兒童使用兒童專用製劑，並諮詢醫師指示以瞭解正確的使用劑量，切勿同時併用多種藥物，以免加重不適症狀。

小孩發燒超驚！醫曝「吃退燒藥」4大叮嚀。（圖／健談授權提供）
▲醫師分享「吃退燒藥」4大叮嚀，18歲以下這2款藥別服用。（圖／健談授權提供）

孩子生病發燒是常有的事，但若發燒到身體很不舒服，甚至影響食慾與睡眠，該如何正確退燒、緩解不適呢？其實當孩子生病發燒時，代表身體正在提升免疫系統，以對抗外來病菌的侵襲；也有許多研究指出，適度發燒有助於提升身體免疫系統的能力。然而，卻也不用因此而抗拒用藥，吳書毅醫師表示，若孩子發燒感到很不舒服時，正確使用退燒藥可幫助緩解不適症狀，讓孩子舒服一點；但若孩子精神、活動力、食慾都好，即使不積極退燒也沒有關係。

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使用退燒藥時該注意哪些重點呢？吳書毅醫師提醒家長留心以下幾點叮嚀：

1. 兒童生病時建議使用兒童專用製劑，切勿擅自使用成人藥物。

2. 兒童用藥劑量需依照體重而定，不可過量使用；若不清楚兒童用藥劑量，建議諮詢醫師或藥師指示。

3. 兒童常見的退燒藥物包括口服藥物與塞劑兩大類，建議以口服製劑為優先選擇，若孩童嚴重嘔吐、拒絕吃藥等狀況時，再考慮使用肛門塞劑。然而，若非醫師指示，不可併用多種退燒藥物，以免造成孩童體溫失調。

4. 未滿18歲不可使用阿斯匹靈藥物，以免傷害肝臟與腦部健康；此外，以水楊酸為主要成分的口服或注射型退燒藥物，亦不可讓18歲以下兒童使用。

然而，使用退燒藥物後，可能會出現退燒後又燒起來的狀況，是不是代表退燒藥無效呢？吳書毅表示，退燒藥的藥效通常僅能維持數小時，因此在藥效過了之後，患者很可能又會再燒起來，反反覆覆直到病程結束為止，這是很常見的狀況；但若發現症狀加劇或有其他異常狀況時，建議可積極回診諮詢醫師的診斷評估。

退燒藥相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、藥師」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師
本文經授權轉自：健談

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