喉嚨咳「白米粒」好臭！醫翻扁桃腺揪「20顆白蟲卵」嚇傻：全是結石

▲扁桃腺結石會容易喉嚨不適、口腔容易散發食物腐敗味。（圖／記者趙于婷攝）

記者謝承恩／綜合報導

早上起床刷牙，喉嚨一癢，竟咳出「白白臭臭的米粒」！別懷疑，那就是扁桃腺結石。根據每個人的體質不同，從小嬰兒到大人都有可能身受其害。由於扁桃腺隱窩「外窄內寬」，透過透過內視鏡翻開扁桃腺管道，可能還藏有10~20顆大大小小像蟲卵般的結石，即使刷牙也會有濃濃口臭，令許多患者頭痛不已。

高雄長庚醫院耳鼻喉部鼻科主任羅盛典指出，有扁桃腺結石的患者，很容易感覺喉嚨卡卡、像是感冒搔癢等症狀，誤以為是「慢性咽喉炎」，或是刷了牙還是有濃厚的口臭味，以為是「牙周病」作祟，但去看了牙科又找不出原因。但如果早上睡醒，發現常咳出小小黃黃、一捏就睡的臭顆粒，就得要當心是「扁桃腺結石」作祟。

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他曾遇過患者受不了口臭，要開刀拿掉結石，結果他用內視鏡一看，發現扁桃腺隱窩「外窄內寬」的構造，病患看似只有1~2顆白白的顆粒，結果凹槽一翻開，卻是滿滿10~20顆的像蟲卵般的結石堆！只要將結石清掉，症狀就能獲得很大的改善，嘴巴比較不會有食物腐臭味，也能降低喉嚨的不適感。

▲扁桃腺結石從外表看只有一顆，裡面翻開都是滿滿「白蟲卵」。（圖／羅盛典醫師提供）

羅盛典表示，之所以會有扁桃腺結石，跟飲食比較無關，有的小嬰兒出生喝奶，也會發現有扁桃腺結石產生。真正的原因還不確定，但這類患者的扁桃腺的隱窩天生較凹凸不平，很容易會卡代謝物、細菌，這些沉積物又會鈣化堆在凹槽，形成大小約1~2毫米的結石，除了口臭外、喉嚨癢，嚴重還會造成反覆發炎及細菌感染。

他更進一步解釋，以小嬰兒來說，扁桃腺是非常重要的免疫防線，一旦「扁桃腺結石」卡住，加上菌叢孳生，就會造成扁桃腺發炎，出現感冒、發燒等症狀。若是大人有扁桃腺結石問題，雖然不至於有發燒情況，除了嘴巴惡臭和發炎外，一旦抵抗力變差，就可能變成細菌感染，引起扁條餡周圍膿瘍。

羅盛典提醒，「尤其是胃食道逆流，要小心胃酸、膽汁對扁桃腺反覆刺激，讓症狀嚴重！」建議民眾平常一定要做口腔清潔、多喝水、降低胃食道逆流風險，也減少扁桃腺結石發炎感染的機會。如果真的反覆發炎，也能夠透過手術將扁桃腺移除，一勞永逸。