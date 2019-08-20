「果汁之王」百香果...護眼、助鐵吸收有一套　但這1種人不宜多吃

文／宛家禾 圖／pixabay

百香果被譽為水果界的「果汁之王」，足見除了直接食用，最大的用途是做為果汁或其他加工品，例如果醬。小小圓圓的一顆，雖不太起眼，但是它的營養不容小覷。

百香果最早其實是外來品種，原產於中南美洲等熱帶及亞熱帶地區。根據台東地區農會的資料，百香果分為紫色種、黃色種及百香果「台農一號」。後者是農業試驗所鳳山分所將紫色與黃色品種雜交後，經過多年的培育與試驗，才衍生出來的台灣本土種，有著紫色品種的外皮和黃色品種的高出汁率。

台東區農會食品加工廠主任趙正源指出，目前市面上在果汁、冰品中隨處可見的品種就是「台農一號」百香果，以南投縣和台東縣為主要產地，每年7、8月盛產，冬季也有一波盛產期，百香果的開花期有兩期，每年可採收兩次。

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人們大多知道汁液黃澄澄、嚐起來酸溜溜的百香果富含維生素C，不過根據食藥署最新版的食品營養成分資料庫，每100公克含量的百香果除了有32毫克的維生素C外，也含有1616.6國際單位〈I.U.〉的維生素A總量及950微克的β-胡蘿蔔素。

馬偕紀念醫院營養課營養師趙強說，維生素A和β-胡蘿蔔素是眼睛視網膜所需的養分。維生素A也有助於細胞的分化、代謝正常，至於β-胡蘿蔔素主要的作用是抗氧化。

維生素C主要的功能是促進膠原蛋白的合成，因此對傷口的癒合有幫助，趙強說。維生素C也能增進鐵質的吸收，並增強免疫力。

趙強表示，吃素的人可以在食用含鐵質的蔬菜（如紅莧菜、菠菜）同時，與百香果一起食用。他說牛肉、豬肉裡的血基質鐵〈heme iron〉在沒有維生素C的幫助下，就能擁有高達30%的吸收率，但是植物性的鐵質卻須要仰賴維生素C才能有效吸收。

料理上，他建議將百香果汁當做檸檬汁使用，可以做為烤魚時的調味料，或是做為白肉或其他料理的沾醬。

不過，他也提醒胃潰瘍患者不宜多吃，因為大部分人是連籽一同食用，百香果的籽會在胃部蠕動的過程中，對傷口造成摩擦，使傷口不易癒合。

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