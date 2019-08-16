遇孩童溺水怎麼辦？醫推「傳統ABC」急救...這些事先注意！



▲根據WHO統計，台灣兒童溺水死亡人數高居21個國家之冠。（圖／記者林悅翻攝）

文／吳昌騰

只要有水的地方，就有風險。

最近溺水意外頻傳，CPR很重要。台灣每年平均有100多位兒童因為溺水喪命，根據WHO曾經發佈的統計，台灣兒童溺水死亡人數高居21個國家之冠，比起同為海島國家的澳洲，甚至高出三倍之多。若還是遇到了兒童溺水需要急救，我們應該要注意哪些事情呢？

以下是我的建議。

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溺水的人主要是因為缺氣造成心跳停止，而不是心律不整，因此建議要用傳統的急救流程A-B-C。打開呼吸道及給予兩口通氣為優先。雖然溺水的人容易合併其他外傷，但常規給予頸椎固定是不必要的，反而容易影響呼吸道的暢通。

一旦將溺水的兒童救離水面，就盡早給予人工呼吸，嘴對嘴或嘴對鼻（如果兒童口中有水時，不方便口對口時）都可以。



▲若溺水的兒童仍無意識呼吸，應立即叫119，在救護員到場前持續急救CPR。（圖／記者王兆麟翻攝）

水進入呼吸道時，有意識和無意識的溺水兒童都會經歷喉頭痙攣（喉部的非自主收縮），這將封鎖溺水者的呼吸道。這意味著水將進入胃而不是肺，大約7-10%的溺水者保持這種封鎖直至心臟驟停。

因此，大部分溺水的兒童吸入呼吸道的水都不會太多，因此在急救時不要執著於清除呼吸道中的水或給予哈拇立克法（Heimlich Maneuver）。如給予呼吸後，溺水的兒童仍無意識呼吸，則應立即叫119來幫忙，並取得自動體外去顫器（AED），在救護員（EMT）到場前，應持續急救CPR。

本文經授權轉自：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師