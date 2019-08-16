「秋老虎熱炸」曬昏頭！中醫師「DIY生脈飲」消暑秘方公開

▲秋老虎氣溫飆高，要注意避免中暑，及造成橫紋肌溶解症。（圖／記者屠惠剛攝）

記者謝承恩／綜合報導

雖已過「立秋」，自然界處於陰陽轉換、冷熱交替的時節，此時陽氣漸收、陰氣漸長，養生特別注重「收養」原則，保持內心平靜、神志安寧、心情舒暢為要。醫師建議可多飲清熱消暑茶飲，補充元氣。

大林慈濟醫院中醫部主任葉家舟表示，近日空氣乾燥，氣溫仍偏高，俗稱「秋老虎」，身體容易疲倦、乏力等，尤其是在大太陽底下工作、頻繁的進出冷氣房，人體體溫無法調解，容易產生頭暈、噁心等症狀；尤其在激烈運動後，往往肌肉痠痛，但若疼痛越來越嚴重，就必須小心「橫紋肌溶解症」，嚴重會導致腎臟機能損傷，甚至引發急性腎衰竭的危機。

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葉家舟醫師表示，戶外運動要做好防曬，但喝太多水，造成大量的水進到胃，產生胃脹而顯得心悸無力，人就昏昏欲倒的現象，必須補充適當的水分，並且應該緩慢地喝水，不可牛飲。如遇到中熱衰竭，人的體溫會非常地高，必須趕快送急診，因為中暑的症狀多不明顯，民眾常會忽略或是與感冒混淆，因此死亡率也相對提升。

▲中醫提神解暑妙方，養生「生脈飲」。（圖／大林慈濟醫院提供）

預防中暑的最佳方法，除了平時保養好脾胃，也可多飲用清熱消暑的茶飲，補充元氣，預防中暑。苦夏後多有脾胃功能減弱的現象，如果大量進補，特別是過於滋膩的養陰之品，會進一步加重脾胃負擔，使長期處於「虛弱」的胃腸不能一下子承受，導致消化功能紊亂。葉家舟建議，立秋進補宜清補而不宜過於滋膩。

葉家舟指出，若體質氣虛，不妨飲用中醫傳統方劑「生脈飲」，由人參、麥門冬、五味子煮成，涼涼喝最消暑，還可益氣生津；如身體悶悶發熱時，一般會用清暑益氣湯，由黃耆、蒼朮、升麻、人參等十幾種藥材組合；如身體是高熱，可用白虎湯，由知母、石膏碎、甘草炙、粳米等四味藥材，煮成湯飲，同樣可以達到清熱生津，消渴解煩。