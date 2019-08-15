記者嚴云岑／台北報導

59歲王先生6年前肺癌轉移至左鼠蹊部，造成左大腿病理性骨折，接受全髖關節置換手術及局部電療後，左小腿出現淋巴水腫，皮膚不時流出淋巴液，所經之處都會留下一灘水，睡覺時還要斜躺，讓腳放在水桶上，才不會沾濕床單，所幸接受超顯微手術後，終於讓「生菇」小腿恢復正常。

▲王先生症狀最嚴重時，小腿上有300個洞，不停滲出惡臭液體，睡覺還要拿水桶接水。（圖／高雄長庚提供，下同）

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「淋巴水腫所帶來的困擾，比罹癌還痛苦。」王先生回憶，因腿上流出的淋巴液會散發惡臭，就算覆蓋紗布也遮不住味道，每次出門都被人指指點點，最嚴重時小腿至少有300個小洞，「連我自己都不敢看」，原本以為只能過著等死的日子，直到3年前經高雄長庚淋巴水腫團隊治療，才終於找回健康。

▲術後3年，王先生小腿已看不出異狀。

收治患者的高雄長庚整形外科楊佳森醫師表示，世界淋巴水腫病患介於1億4千萬至2億5千萬人，而在已開發國家中，約有2成乳癌及4成婦癌病患將在接受治療後罹患淋巴水腫，台灣每年約新增4000至5000名病患。

楊佳森解釋，人體淋巴管只有0.03~0.08公分，乳癌患者在開刀時會接受淋巴廓清術，阻斷上臂淋巴系統，造成淋巴無法回流，進而累積在手上或腳上，造成「象臂」或「象腿」等症狀；婦癌則是將骨盆腔雙側的淋巴結都拿掉，淋巴液堆積在腿部，才會造成雙腳水腫。

而王先生的症狀，則稱為「淋巴外溢」，屬於淋巴水腫中最嚴重的一種，患者腿部雖無明顯腫脹，取而代之的是透過滲漏淋巴液減壓，而當液體流出時，細菌就會趁勢鑽入，也讓患者飽受反覆感染之苦。

▲王先生經過治療後，小腿淋巴外溢症狀逐漸恢復。

「淋巴水腫治療，迄今仍是醫學上的難題。」楊家森提到，全身淋巴液最終都會回流到大靜脈，高雄長庚4年前引進微創的超顯微淋巴管靜脈吻合術（LVA），將淋巴管分離，接到鄰近靜脈，幫助淋巴液提早回流，只要病患淋巴管尚未病變，都有望透過手術消腫。

楊家森提到，高雄長庚上個月順利完成200例手術，數量居全台之冠，除了台灣病患外，也有患者遠從馬來西亞、中國大陸、香港、澳門等來台求醫。高雄長庚今年8月起也正式成立「淋巴水腫中心」，由楊家森醫師擔任醫療團隊主任，負責統整規劃淋巴水腫中心對內及對外事宜，並成立「淋巴水腫特別門診」，未來有望淋巴水腫病患提供更完善的醫療服務。

▼高雄長庚成立淋巴水腫中心。