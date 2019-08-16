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嬰發燒別馬上躺冰枕！醫揭「3階段」這樣處置...退燒藥正確時機曝

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▲▼ 嬰兒,哭,。（圖／免費圖庫pixabay）
▲3個月以下的寶寶若發燒，應盡快送醫。（圖／免費圖庫pixabay）

文／巫漢盟

這次阿包醫生想跟大家聊聊的是寶包發燒三階段的處理原則。

發燒的定義
發燒指的是耳溫、肛溫達到38度才算是發燒，其中又以量肛溫最準確。寶包發燒原因大多是因為病毒感染引起，少部分是因為細菌感染。其中又以3個月以下的寶包最需注意，因為這時候寶包免疫系統較薄弱、加上無法表達哪裡不舒服，因此若是這年紀的孩子發燒應盡快送醫。

發燒三階段
發燒狀況原則上可分為三階段：

1.第一階段──發冷期
發冷期指的是體溫中樞溫度持續上升，手腳變得冰冷，部分孩童甚至會出現發抖狀況。這時應該給予保暖，但切勿馬上進行物理性降溫，例如躺冰枕，因為有可能會讓孩子更不舒服。

2.第二階段──發熱期
發熱期時，全身開始逐漸變得溫熱，手腳不再冰冷，但會出現心跳加快、疲累等狀況。這時可以補充些許水分，採物理性降溫，若發燒溫度超過38.5度，可以考慮使用退燒藥。

3.第三階段──散熱期
散熱期時，發燒症狀逐漸減緩，身體會開始流汗、體溫逐漸下降，孩子的活動力也會慢慢恢復。這時可以補充水分、食物，適當的保暖，還有記得幫孩子換上一套乾爽的衣物。

 ▲▼寶包發燒三階段。（圖／阿包醫師提供）
退燒藥使用原則
服用時機：當孩子繼續燒到38.5度可考慮使用退燒藥物。

1.使用時若是口服退燒藥水，記得間隔4～6小時，此外因為口服藥需要經由腸胃吸收，效果比較慢，平均約30～60分鐘才會慢慢退燒。

2.若是使用肛門塞劑，記得也是間隔4～6小時，但建議超過39度再使用，因為它透過直腸黏膜吸收，大多能在30分鐘內會退燒。

最後也要提醒爸媽，當孩子有發燒情形時要記得追蹤，若是持續發燒超過2天，或是即使退燒了，但活動力一直還沒恢復，食慾也低落，應盡快就醫。

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

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關鍵字： 巫漢盟 親子 發燒 健康百科 阿包醫生
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