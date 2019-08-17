棉花棒恐傷耳膜！將污垢愈推愈裡面　專家教你清耳朵溫和4招

文／宛家禾 圖／pixabay

清除耳垢不要將任何清潔工具放入耳朵，以免耳膜受傷。幾個小方法，不需使用棍棒對付耳朵，也能清除多餘耳垢。

耳垢是保護身體的屏障之一，可以沾黏異物，保護耳道不受灰塵入侵，也能減少細菌、黴菌在耳內滋長。

不過，當耳垢堆積過多，又無法在淋浴時被自然洗去，就容易堵塞。耳垢堵塞常發生於先天油耳體質的人，油性的耳垢比較容易蓄積在耳道，不易排出。配戴助聽器或時常使用耳塞的人也容易產生耳垢堆積，進而堵塞。

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耳垢堵塞有時會造成聽覺上被蒙蔽的感覺。耳朵痛、耳鳴、耳悶脹、耳癢也是堵塞的症狀。

清耳朵可用哪些方法？

一般人常用的棉花棒，有可能不但清不出耳垢，反而會愈推愈裡面，變得不易清除。專精自然療法的專家赫巴（Janardhana Hebbar）建議以下幾種方式，溫和清除耳垢，避免堵塞。

1.溫水

赫巴指出，最簡便的方式就是在耳朵內倒一點溫水，簡單的一個動作就可以軟化耳垢，過幾秒鐘再側耳讓水流出，擦乾。

2.油脂

將質地溫和的油類，如橄欖油、嬰兒油、礦物油，滴2～3幾滴在耳內，再用棉花球塞住耳朵，避免油脂在溶解耳垢之前就流出來。油類可軟化耳垢，使之變得容易流出。

3.食鹽水

以1茶匙的鹽溶入半杯溫水（約125克），然後將棉花球以鹽水浸濕，擠幾滴進耳裡，將頭側向另一邊，停留幾秒鐘，讓食鹽水有時間溶解耳垢，再使溶液流出。

4.雙氧水溶液

將雙氧水加水稀釋，Hebbar建議雙氧水的濃度不能超過3％，以免太過刺激。將幾滴雙氧水溶液滴入耳內，停留一下再使溶液流出。不過，台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁在一篇討論耳垢的文章中提醒，雙氧水溶液在耳中停留數秒即可，不能在耳中留滯過久，否則反而會產生感染。

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