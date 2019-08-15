▲心衰竭「全人照護」降低再住院率，亞太醫護來長庚參訪兼取經。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣邁入高齡社會，人口老化也讓心衰竭議題愈獲重視。長庚醫院建立跨團隊全人照顧模式，讓病患一個月內再住院率，從10%降至5%以下，因成效顯著，今（15）日也吸引來自菲律賓、中國大陸等亞太地區20位醫護人員來台參訪兼取經。

林口長庚心臟內科系褚柏顯主任指出，心衰竭病患症狀複雜且多重，因此照顧心臟衰竭病患需要以病患為中心涵蓋身體、心理及社會做全面評估。林口長庚2013年成立心臟衰竭中心，參考台大及基隆長庚照護經驗，之後又推動心臟衰竭的學會登錄計劃，以了解台灣現況，並且訂立心臟衰竭指引推動標準化治療，發表多篇論文證明成效。

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褚柏顯強調，心臟衰竭常伴隨許多共病，飲食、飲水、活動等也須留意。但許多病患在發病初期，往往無法接受自己被診斷為心衰竭，也很難依衛教建議執行，但在個管師及團隊的耐心指導照顧下，有些個案已成功回歸職場，甚至能繼續跑馬拉松。

褚柏顯表示，心臟衰竭病患規律回診治療相當重要，部分病患在治療後，症狀改善非常多，甚至跟正常人相當，就認為自己已經痊癒，不需服藥而中斷門診的治療，但不再服藥後過一陣子，就因相同症狀再度入院治療。

他提醒，心臟衰竭病患應依醫囑按時服藥，並且遵照醫師指示運動、生活作息正常不要熬夜、避免抽菸喝酒、飲食適當勿重鹹，讓心臟衰竭也能跟其他慢性疾病一樣，降低病患本身及家庭照顧者的壓力，並維持生活品質。

這次參訪團包括國內及來自菲律賓、中國大陸等國，將利用2天的時間觀摩林口長庚心臟內科「功能性的心衰中心」。今日由林口長庚分享經驗，除口頭報告外，也有實地參訪病房、心臟復健中心及心臟衰竭門診，第二天則進行各地經驗分享，相互討論激發不同思考的火花。