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一夜激戰N回！男女「最會滾床單」Top3面相　80%網友嗨：真的猛

點評:有準嗎？
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▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）
▲男女臉部擁有這3特質，被網友認證很會滾床單。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

身在一個看臉的時代，外貌不僅決定你給人的第一印象，甚至還能從中探究「床上戰鬥力」強不強？海外約會App《JustDating》調查發現，擁有「3大特質」的男生，滾床單能力所向無敵，擁有第1名特質的男生，有超過80%能一夜激戰好多次；反觀女生，擁有一張性感厚唇，外加嘴型較大的女生，床上放浪指數最高。

和帥哥美女約會，走在路上都有風，但想要知道關上燈後，對方在床上的表現好壞，自然凌駕於長相之上。《JustDating》調查發現，網友面對「外貌」及「滾床單能力」的選擇時，無論男女，有90%皆選擇後者，可見性事契合度的重要性。甚至有網友認為，性器及性趣不合，即使長得再好看都是謝謝再聯絡。

自古以來就有「鼻子大＝性能力強」的說法！該調查從網友經驗分享資料中發現，有80%女生們一致認同鼻子大的男生勇猛無比，一晚大戰數回合已是家常便飯；其次則是眉毛濃密的男生，通常汗毛、胸毛等體毛很多，代表床上招式用不盡，讓60%的女網友遇罷不能。至於第3名則是耳垂厚實的人，有過半女生都曾和擁有該特質的對象度過美好的夜晚。

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一夜激戰N回！男女「最會滾床單」臉部特質Top3。（圖／公關提供）
▲調查發現，床上最懂激戰的男生臉部特徵Top3。（圖／公關提供，下同）

反觀女生的長相，調查顯示擁有一張性感厚唇，外加嘴型較大的女生，床上放浪指數也較高，有70%的女生隨時隨地處在性慾高漲狀態；至於第2、第3名，則是天生濃眉及雙眼皮的女生，同樣蠢蠢欲動準備上場。

一夜激戰N回！男女「最會滾床單」臉部特質Top3。（圖／公關提供）
▲調查發現，擁有厚唇的女生床上放浪指數最高。

今晚是否能約成局，除了五官外，身高及身材也成為判斷依據。60%平均身高低於170公分的男生自認「弟弟」屬於短粗；而超過175公分以上的男生，則自評為細長型。女生則是身高低於160公分且身材豐滿者，自認一晚想要好幾次，而超過170公分以上且身材纖細偏瘦的女生，則是愛約愛刺激，喜歡有玩具或是透過角色扮演增添激情。

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