新北市再確診1例登革熱！　衛生局掌握3名接觸者

▲新北市再確診一名登革熱。（圖／新北市衛生局）

記者趙于婷／新北報導

新北市政府衛生局昨（14）日確診一名本土登革熱，並掌握8名接觸者，其中1名也在今日確診感染。個案為永和區保安里55歲男，和首例為同事關係，由於案2於潛伏期間無國外旅遊史，研判可能於住家或活動地周圍感染，感染源刻正釐清中，已掌握接觸者3人，目前無疑似症狀。

疾病管制科許玉芬科長指出，案2確診前已完成案2疫情調查及住家周遭環境密調孳清、案2戶內及住家戶外半徑200公尺噴消孳清等緊急防治作為，同時安排針對案2住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫調及健康監測，並針對案2活動範圍執行區塊防治進行噴消與環境孳清。另外，由於案1與案2為同事，已轉知公司所在地台北市。

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衛生局長陳潤秋呼籲，醫界要提高警覺，多加運用免費登革熱快篩試劑協助臨床診斷，以早期發現感染病例，及早介入防治，並提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史與活動史。

另外，由於雙北爆發首例登革熱，台北市衛生局也積極稽查孳生源，若發生孳生源，經通知限期改善仍未改善者，依據傳染病防治法第25條及第70條，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。